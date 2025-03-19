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挑戰極限！宇樹G1人形機器人 全球首次完成側空翻動作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
宇樹科技19日在微博發布影片，人形機械人首次完成側空翻動作後並保持平衡。（圖／宇樹科技微博）
宇樹科技19日在微博發布影片，人形機械人首次完成側空翻動作後並保持平衡。（圖／宇樹科技微博）

因在央視蛇年春晚亮相後，熱度大增的宇樹科技人形機械人，日前才發布採用李小龍招牌動作「720度迴旋踢」，一腳便踢掉人類手中的木棍。19日又在微博發布影片，首次完成側空翻動作後並保持平衡。

IT之家19日報導，宇樹科技表示，一周年前身高180公分的宇樹H1，實現全球首次電驅人形機器人原地空翻，這次挑戰更高難度原地側空翻。影片中，宇樹G1機器人在完成側空翻動作後保持平衡。宇樹科技還稱，此程式開發和拍攝期間，G1無任何故障損壞。

宇樹G1人形機器人於2024年5月發布，定價人民幣9.9萬元起，官方描述為「人形智能體、AI 化身」。該機器人體重約35公斤、身高約127公分，擁有23到43個關節電機，關節最大扭矩120N.m；支持模仿與強化學習驅動，「在 AI 加速下的機器人技術，每天都在升級進化。」

新浪財經報導，宇樹科技成立於2016年，是一家專注自主研發、生產和銷售消費級、行業級高性能通用足式/人形機器人及靈巧機械臂的公司。宇樹科技稱已掌握全球最先進的機器人控制演算法、感測器、大模型等核心技術，並整合了機器人全產業鏈。

宇樹科技最初以四足機器狗起家，是全球首家公開零售高性能四足機器人並最早實現行業落地的公司。據統計，宇樹科技的四足機器人出貨量在全球占比高達69%，遠超歐美同行，亞馬遜、谷歌、Meta等科技巨頭都是客戶

2023年，宇樹科技切入方興未艾的人形機器人賽道。 G1人形機器人是開發的第2款人形機器人。這款機器人的售價僅為人民幣9.9萬元起，而同行的產品普遍在人民幣數十萬乃至百萬元以上，徹底打破了特斯拉、波士頓人形機器人的價格優勢。

人民幣 影片

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