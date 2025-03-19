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會見樂高副總裁 上海金山區長：確保樂高樂園如期開園

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
上海金山區委副書記、區長袁罡18日下午會見樂高集團副總裁愛鑫宇（Edward Lewin）。圖／取自澎湃新聞
上海金山區委副書記、區長袁罡18日下午會見樂高集團副總裁愛鑫宇（Edward Lewin）。圖／取自澎湃新聞

上海市長龔正年初在政府工作報告中提及，大陸的第1個樂高樂園將在今年開園。澎湃新聞18日報導，當天下午，金山區委副書記、區長袁罡會見樂高集團副總裁愛鑫宇（Edward Lewin），雙方就樂高樂園開園籌備等相關事宜深入開展交流討論。袁罡表示，推動確保樂高樂園「如期高質量開園」。

澎湃新聞1月時訪問金山區文旅局長王民民，他表示樂高樂園會在夏天開幕，即6月至8月之間，試營運期間每天接待2000-5000人，隨後逐步放量。

18日報導則是提到，袁罡表示，上海樂高樂園度假區備受社會各方關注，金山將持續強化樂高樂園項目服務保障，對標國際一流度假區建設標準，進一步整合各方資源，加快完善項目周邊配套基礎設施建設，繼續統籌推進項目建設、交通組織、運營管理等各項工作，確保樂高樂園如期高質量開園。

袁罡也稱，希望雙方集聚資源、共同努力，在後續樂園開園後的運營管理工作中，繼續提升品質，共同實現「中國首發、全球旗艦」目標。

報導引述愛鑫宇表示，感謝上海市金山區一直以來給予樂高樂園項目的大力支持，他並提到，樂高集團、默林娛樂集團和金山區有著共同的發展理念和目標願景，對樂高樂園項目的發展前景充滿期待。希望充分挖掘雙方資源優勢和潛力，做好樂園開園的各項準備工作，確保樂園順利開園，推動雙方取得更多互利共贏成果。

樂高 金山

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