賴總統17項國安策略 漳州台商發聲：盼兩岸和平發展

總統賴清德日前召開國安高層會議，後宣布17條因應中共統戰的策略，並定義大陸為「境外敵對勢力」。面對上述策略恐衝擊兩岸交流，漳州台協18日召開會議，認為此舉在經貿和交流兩方面帶來巨大危害，期盼兩岸和平穩定發展。

大陸福建漳州市是台商投資重鎮之一，有3300多家台資企業。18日，漳州市台商協會針對民進黨「對抗式的兩岸交流」召開臨時理監事會議，聽取會員意見，也盼傳遞建言。

與會台商指出，兩岸經濟深度融合，台商在大陸構建產業供應鏈，為台灣創造收益與就業。然而，賴清德卻設置障礙阻礙經貿往來，使台商憂心事業與市場前景。同時，兩岸民間頻繁交流增進感情，而其限制政策卻人為疏遠兩岸民眾，衝擊文化、教育、學術等領域的合作，破壞友好氛圍和文化傳承。

因此，漳州市台商協會呼籲賴清德停止挑釁，回歸和平發展正軌。

漳州台商認為，賴清德將大陸定義為「境外敵對勢力」，此舉極其危險。17條策略遏制交流、製造對立，「謀獨」本質昭然若揭，嚴重違背台灣民眾利益與兩岸和平發展的共同願望。反觀美國藉台積電掠奪台灣人才技術，損害經濟安全，而大陸推出惠台政策促進兩岸融合，扶持台企台商，絕非賴清德所抹黑的那般。

漳州市台商協會稱，國民黨在台灣的制衡能力有限，但民進黨的支持率並不高，應進行政黨輪替，兩岸同胞不願看到戰爭，挑戰「一個中國」原則只會危及台海和平，台灣不應重蹈烏克蘭覆轍，導致百姓流離失所。

漳州市台商協會表示，許多台灣年輕人已察覺大陸發展迅猛，但台灣網路輿論環境卻充斥著大量不實訊息，激化矛盾，這種資訊封鎖阻礙兩岸理解，也影響兩岸關係好轉，因此，打破訊息壁壘刻不容緩，才能增進互信，推動兩岸關係行穩致遠。

還有與會漳州台商說，希望能借助大陸全國台企聯傳遞台商心聲，讓台灣民眾了解真實的兩岸局勢。以及糾正對大陸的錯誤認知，通過宗教與地方文化交流，增進互信，推動兩岸和平統一進程。