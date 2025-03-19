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中國房企接連宣布債務重組 經濟不佳債權人下修預期

中央社／ 台北19日電

陷入財務危機的中國房地產開發商陸續走上債務重組的道路。截至今年2月底，已有14家完成了全部或部分的債務重組。然而在經濟環境不佳的背景之下，債權人對開發商的償債能力預期下修，包含利息更低、償債時間更長。

中國房地產市場自2021年開始走下坡，成為拖累經濟成長的重要因素。今年政府工作報告中定調「更大力度促進樓市股市健康發展」、「持續用力推動房地產市場止跌回穩」。

第一財經報導，近期陸續傳出各項債務重組的消息，據中國房地產市場研究機構克而瑞統計，截至2025年2月底，至少有59家面臨財務風險的開發商發布有關債務重組或破產重整的相關資訊，其中有14家宣布完成了全部或部分的債務重組。

例如，世茂集團近日發布公告稱，境外債務重組計畫已獲得高等法院批准，3月13日起生效；遠洋集團的境外債務重組在2月下旬獲得香港法院批准，並已生效；碧桂園則在1月初提出了116億美元的境外債務重組方案。境內債方面，在3月中旬開始與投資者協商新的償付方案。

然而由於中國房地產業的市場形勢複雜、整體經濟不佳等因素，開發商的債務重組仍面臨不少波折，債權人對開發商的償債能力預期也因此下修。

報導引述東吳證券房地產行業分析師房誠琦觀察，今年可能是房地產開發商債務重組的高峰，並且會出現「境內債重組方案向境外債重組方案靠攏」、「削債幅度更大」、「債務利息更低」、「展期時間更長」。

他說，若債權人想在相對較短時間內回收債務，可能需接受債務被大幅「折價」，包括現金折價回購、原債務折價轉換為低息甚至零息的新債券、新貸款；若債權人擬全額回收本金或儘量減少本金損失，則需接受更長時間的債務年限與更低的債務利息。

債務 房地產 開發商

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