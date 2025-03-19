殲-36第二次試飛曝光？網傳「三發動機全啟動」照片引討論

在時隔3個月之後，大陸的第六代隱身戰鬥機「殲-36」據傳已進行第2次試飛。並且在此次試飛中，還罕見看到這款六代機3台發動機同時開啟後燃起器，代表可能已經在開始測試最高飛行速度等航速指標。

大陸社交媒體上，已流傳著六代戰機的最新試飛照片，相關動態立即被美軍事媒體「戰區」（The War Zone）關注並報導，該報導稱，這是繼2024年12月26日，這種新型戰鬥機首次試飛之後的第2次公開亮相。外界普遍認為這是大陸2種第六代戰鬥機之一，非正式代號為「殲-36」。

這次殲36最新試飛時被拍攝到的照片、影片，為外界觀察這種新型戰鬥機提供了全新的視角。最顯著的特徵是證實了該機的「三發布局」。其中一張照片顯示，該機的三台發動機同時開啟後燃起器。報導指，「這是一個令人印象深刻的獨特場景，因為這款新型戰鬥機的三發布局，在傳統意義上的戰術噴氣式飛機中是非常奇特的。」

讓美媒關注的另一個細節是，最新出現的「殲-36」側面照，可以更好地觀察到該機獨特的背部進氣口和座艙蓋，這也是它的2個獨特設計。從照片上看，該機的座艙蓋、前機身的頂部線條非常融合，因此「這架飛機採用並列機組座位的可能性仍然很大，特別是考慮到它機頭部分非常寬。」

同時，相關流傳照片還清楚展示了「殲-36」的背部進氣口採用無附面層隔道超音速進氣道（DSI）設計，可以看到突出的進氣道鼓包結構。

美媒還提到，衛星照片顯示，在2024年11到12月期間，「殲-36」的飛行測試跑道旁建造了一個可以容納大翼展飛機的掩體。使飛機能夠在避免偵察衛星的監視和旁觀者的干擾下，最短的時間內做好飛行檢查和最終起飛前檢查。