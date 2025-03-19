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長和賣港口被北京間接抨擊 外商憂影響兩制觀感

中央社／ 香港19日電

香港長江和記實業有限公司向美國等財團出售海外港口的決定，近日受到北京方面間接抨擊，據報導，有外商憂慮，這會影響外界對「一國兩制」的觀感。

明報今天在報導中表示，有外商關注這次交易及其後續發展，不願具名的外商說，若長和作為香港公司，在交易上面對北京及特區政府造成進一步壓力，憂慮會影響「兩制」觀感。

另有外商說，在中美關係轉差下，關鍵是香港能否繼續扮演橋樑角色，還是被迫「靠邊站」；他認為，在目前局勢下，各方更應珍惜香港的橋樑價值。

此外，香港行政長官李家超昨天首次回應此事時說，社會對事件的關切值得重視，並指任何交易必須符合法律和規則要求，「特區會依法、依規處理」，但沒有直接回應是否涉及國安法

相關報導則指出，多名親政府的資深建制派人士認為，看不到長和的交易與國安法有關，當中行政會議成員、資深大律師湯家驊說，不相信特區政府會介入阻止交易，因為事件並非法律問題。

他表示，不排除北京中央對這次交易有意見，但不相信特區政府會介入阻止交易。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳也表示，暫時看不到這件交易與國安法有何關係。

但他說，鑑於美國變本加厲地衝擊中國造船業、航運業和「一帶一路」計畫，以遏制中國崛起，長和的交易無可避免會對中國利益和國家安全帶來威脅。

他認為，長和在作出商業決定前，應要充分和嚴肅地考慮國際大局的複雜和國家民族福祉，畢竟重要基建有其重大戰略價值，在大國博弈中，其關鍵作用不容小覷。

明報在另一篇報導中指出，除了少數特定行業比如廣播和電訊，香港法律中甚少賦權政府和監管機構介入或審查併購交易，國安法及維護國家安全條例也沒有以國安理由否決市場交易的條文。

相對的，美國、英國及新加坡先後通過法令，以審查外資控制當地關鍵企業，並賦予政府一定否決權，但當地法令能否同時規管該國公司在境外的資產則不確定。

北京 國安法 香港

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