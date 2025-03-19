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大陸可重複使用火箭發動機 試車成功

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸中國航天科技集團，15日對旗下公司研製的可重複使用運載火箭，完成二子級動力系統試車。圖/新華網
大陸中國航天科技集團，15日對旗下公司研製的可重複使用運載火箭，完成二子級動力系統試車。圖/新華網

大陸在「可重複使用運載火箭發動機」技術取得新突破。陸媒《科技日報》18日報導，從中國航天科技集團六院獲悉，由中國航天科技集團商業火箭有限公司總研製的可重複使用運載火箭，於15日完成「二子級」動力系統試車，試驗圓滿成功

報導指，該二子級動力系統試車，採用YF-102系列真空版YF-102V發動機，由陝西航天商業發動機有限公司（航天商發）總研製。試車任務中該款發動機表現完美，實現了發動機多次起動、多次點火、入口參數大範圍變化，以及長時間預冷適應能力的有效考核。

報導提到，YF-102V開式循環液氧煤油高空發動機，研製歷時2年半，應用於低成本中型運載火箭二子級，具備多次起動和雙向搖擺功能，具有性能高、推質比（推力與質量比）高、性價比高的優點，可提供低成本大規模進入空間的能力，兼具經濟性和可靠性雙重優勢。另外，目前該發動機已具備交付條件，預計今年將首次執行商業飛行任務。

報導稱，2022年12月，中國航天科技集團六院成立航天商發（商業發射）以來，快速研製出YF-102系列商業航天液體主發動機，已被多家商業航天公司用作其主力液體火箭一級和二級主發動機。同時，航天商發科研生產區（一期）項目有望於月底具備生產條件，項目建成後，年產量可達300台。

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