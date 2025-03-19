上海工商領軍人物 AI成亮點

第七屆上海市工商業領軍人物表彰交流大會17日在滬舉行，67名企業家入榜。

中新社報導，近年來固定為兩年一屆的上海市工商業領軍人物評選活動始於2006年。今年的評選中，人工智慧、民營企業等關鍵詞備受矚目。

作為一家民營企業，華領醫藥技術（上海）有限公司的董事長、首席執行官陳力在受訪時表示，該企業正在用大數據和人工智慧手段系統地分析疾病。

上海是中國大陸現代醫藥產業的發祥地和大陸生物醫藥產業的創新重鎮，1993年就率先將現代生物與醫藥產業列為重點發展的高新技術產業，如今正致力於加快形成世界級的生物醫藥產業集群。

「上海在30多年前就開始相關布局，在全鏈條支持創新藥發展方面是有優勢的，我們一直把上海作為醫藥創新的策源地。」陳力說。

「民營企業已成為技術創新的生力軍。從DeepSeek到『哪吒2』，民營企業在人工智慧、文化創意等領域積極突破。」上海復深藍軟件股份有限公司董事長兼總裁楊萬強說。

楊萬強表示，新基建浪潮、人工智慧發展，為該企業所在的軟體行業鋪設了黃金賽道。

上海金仕達軟件科技股份有限公司副董事長張治國表示，伴隨DeepSeek熱潮，新的人工智慧發展將對傳統資訊技術行業產生顛覆性影響。

「對於像我們這樣的軟體公司而言，我們要全面轉型，用新的人工智慧技術來對業務進行重塑。」他說。

他還表示，上海在大模型應用上有非常大的優勢，比如上海有領先的用戶，這些用戶有更強的意願去擁抱人工智慧，去用人工智慧升級相關業務。

數據顯示，2024年，上海人工智慧產業規模突破4500億元人民幣。截至2024年年底，上海已有約60款大模型通過相關部門備案，數量位居中國大陸第二。