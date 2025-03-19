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德陽機器狗 靈活走紅

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
機器狗能夠完成多種複雜工作。圖／本報四川德陽傳真
機器狗能夠完成多種複雜工作。圖／本報四川德陽傳真

近日，一隻靈活可愛的「機器狗」在微信朋友圈火熱「出圈」。據悉，該產品來自位於四川德陽高新區的東宇資訊技術有限責任公司，屬於輕型四足自主作業機器人，具備高度的智慧化和自主化能力，能夠適應各種複雜環境和任務需求。

該公司操作間內，工作人員正在趕製一批便攜式熱成像儀。與傳統熱成像儀產品相比，該產品具有體積小、易操作的特點，同時具有自動缺陷識別、一鍵生成報告、內網系統無縫連接等功能。據介紹，這款便攜式熱成像儀可裝備在機器狗上，廣泛應用於變電、配網運維人員進行現場巡視、故障檢測和輔助決策，紅外圖譜資料可現場即時分析，縮短了巡視工作時間，提升了工作效率。

企業相關負責人表示，目前該項目處於推廣階段，公司已陸續收到來自大陸各地訂單。此外，該公司自行研發的高精度北斗定位系統、邊緣物聯代理伺服器等硬核產品也是電力、工業等行業客戶爭相訂購的寵兒，預計今年產值將達3000萬元人民幣。

據了解，當地目前已聚集感測器生產及系統集成企業20餘家，感測器產業產值超10億元，是大陸傳感產業的生力軍，「中國西部傳感谷」已初步形成規模。

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