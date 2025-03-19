小米2024年每天賺2.9億元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
小米。 新華社
小米。 新華社

小米集團昨（18）日發布2024年第4季及全年財報。小米董事長雷軍在個人社交平台稱，這是史上最強年報。

財報顯示，小米集團去年第4季營收達到人民幣1,090億元，單季營收首次突破人民幣千億元，年增48.8%；淨利人民幣90億元，年增90.4%。2024年全年總營收達到人民幣3,659億元，年增35%，創史上新高；淨利人民幣236億元（約新台幣1,076億元），年增34.9%，相當於每日賺進新台幣2.9億元。

在「人車家全生態」協同效應強勢驅動下，小米手機、汽車、大家電三大增長曲線均實現強勁增長。

其中，智慧手機業務穩健增長，2024年營收年增21.8%，達人民幣1,918億元，毛利率達到12.6%；全球出貨量達到1.69億支，年增15.7%。

根據Canalys數據，2024年小米全球智慧手機市占為13.8%，連續18個季度穩居全球前三，並成為2024年全球前三廠商中唯一實現正增長的品牌。

IoT與生活消費產品業務去年營收增30%達人民幣1,041億元，其中智慧大家電業務全面爆發，空調、冰箱與洗衣機出貨量均創歷史新高。

汽車業務亦強勢崛起，2024年營收達人民幣328億元。小米汽車18日交付第20萬輛，雷軍發文稱，「小米汽車一直在全力提升產能，已取得一些進展，2025年全年交付目標提升至35萬輛。」

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