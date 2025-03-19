長和賣巴拿馬運河港口 陸要查

香港首富李嘉誠旗下「長江和記集團」（長和）計畫出售巴拿馬運河港口給美資企業，引起北京不滿，外媒披露，北京已出手調查相關交易是否危及國安或違反壟斷規定。香港特首李家超昨就此案首度表態，強調反對外國脅迫企業，任何交易將依法規處理。

彭博社昨引述知情人士報導，大陸國家市場監管總局等多家機構已接到高層指示，研究長和的交易是否存在潛在的安全漏洞或反壟斷違規行為。由於長和出售的港口均位於大陸和香港以外，尚不清楚大陸會採取什麼措施來阻止這筆交易。知情人士稱，北京對此交易的審查，不一定意味著後續會採取任何行動，稱這種規模的交易通常會引起大陸和其他國家監管機構的關注。

針對大陸政府是否對長和展開調查，大陸外交部發言人毛寧昨僅稱，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌、侵犯損害他國正當權益的行為。

彭博報導昨近午刊出後，長和在港股價一度重挫近百分之五，全日收報四十五點二五港元，跌百分之二點八。受近期風波影響，長和股價較月中高位回落百分之十五。

李家超昨就長和出售港口表示，社會對事件關切，值得重視；反對在國際經貿中使用脅迫或施壓，及任何交易必須符合法律和規則要求。被問及港府是否可動用「香港國安法」阻止交易，李家超僅重申，任何交易須符合法規，將依規處理。

自港口交易風波以來，長和未發布聲明。港媒指，長和、長實將在廿日發布二○二四年財務業績，但不會舉行記者會或簡報會。

而長和系港口關鍵買家之一、義大利富豪Diego Aponte，傳上周到了香港，曾到訪長和系李澤鉅辦公室。