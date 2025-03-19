港股飆漲 中資科技股硬挺

受到投資者對中國大陸經濟前景抱持樂觀看法，且對近期數據和進一步支持消費的承諾感到鼓舞，港股昨（18）日升至三年高點，並領漲亞洲市場。

恒生指數18日收漲2.46%至24,740點，為2022年3月以來新高，今年以來強勢上漲23.33％；恒生科技指數收漲3.96%至6,105點，今年以來漲幅高達36.65％。

值得留意的是，今年以來帶動港股上漲最大動力來自中資科技股，其中被稱為中國科技股七巨頭表現亮眼，主要受到AI新秀DeepSeek崛起，帶動這些中資科技股價值重估。

圖／經濟日報提供

路透日前報導稱，隨著美國總統川普發起的廣泛貿易戰，引發人們對經濟衰退擔憂，導致美股下跌，全球投資者找到了一個意想不到的新避難所：中國股市。

近期港元兌美元處於交易區間的上限邊緣，香港銀行同業拆款利率一直在下降，顯示出資金湧入香港的態勢。

法國興業銀行在2月底的報告中指出，中國大陸的七家企業——騰訊、阿里巴巴、小米、中芯國際、比亞迪、京東和網易，被稱為「七巨頭」。這些企業在科技、網路、半導體和新能源汽車等多個領域占據重要地位。

截至本月14日，七巨頭股票總市值比2024年年底增長大約25%。由於DeepSeek的崛起和對美國經濟的擔憂，輝達等美國股市「七雄」同期總市值下滑大約19%，兩者形成鮮明對比。

騰訊和阿里巴巴的總市值超過大陸最大國有銀行工商銀行和國有石油巨頭中石油，小米和比亞迪總市值也接近中石油。

此外，由於美國的制裁，資訊技術、汽車、軍工等中國大陸晶片使用者不得不依賴國產產品，將訂單集中發往中芯國際，其總市值約為港幣5,000億元（約合640億美元），迅速逼近美國英特爾（1,000億美元）。