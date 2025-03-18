史上最強年報！小米單季營收首超人民幣千億 雷軍喊話2025年目標

小米集團18日發布2024年第4季及全年財報。雷軍在個人社交平台稱，這是史上最強年報。

財報顯示，小米集團第4季營收達到人民幣1,090億元，單季營收首次突破人民幣千億元，年增48.8%；淨利人民幣90億元，年增90.4%。經調整淨利為人民幣83億元，年增69.4%。

2024年全年總營收達到人民幣3,659億元，年增35.0%；淨利為人民幣236億元，年增長34.9%。經調整淨利為人民幣272億元，創歷史新高，年增長41.3%。

小米集團董事長雷軍18日在微博發文稱，「小米汽車一直在全力提升產能，已經取得一些進展，2025年全年交付目標提升至35萬輛。」

雷軍指出，小米汽車18日交付第20萬輛車，車主是一對新婚夫妻，選擇色彩為「燦爛洋紅」。

雷軍還提到，小米集團2024財報為史上最強年度財報，當中「智能電動汽車等創新業務」為人民幣328億元。2024年智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損人民幣62億元（新台幣279億元）。

其中，第4季營收突破人民幣1,090億元（新台幣4,905億元），年增48.8%，是首次單季度營收破人民幣千億。淨利潤人民幣89.95億元（新台幣404億元），年增90.4%。

持續布局銷售服務網路，截至2024年底，已在大陸58個城市開業了200家汽車銷售門店。

汽車業務方面，2024年交付新車13萬6,854輛，2025全年交付目標提升至35萬輛；小米SU7 Ultra提前完成全年1萬輛銷量目標。

財報中稱，2024年智慧手機業務收入為人民幣1,918億元，年增21.8%，毛利率達到12.6%。