快訊

壯大版圖！玉山金斥資27億元 買下保德信投信91.2%股權

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最強年報！小米單季營收首超人民幣千億 雷軍喊話2025年目標

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米集團18日公告，2024年全年營收人民幣3,659億元，年增35%。全年淨利潤為人民幣236億元，年增34.9%。均勝於預期。小米集團董事長雷軍18日在微博發文稱，「2025年全年交付目標提升至35萬輛。」圖為小米汽車18日交付第20萬輛車，車主是一對新婚夫妻，選擇色彩為「燦爛洋紅」。圖／雷軍微博
小米集團18日公告，2024年全年營收人民幣3,659億元，年增35%。全年淨利潤為人民幣236億元，年增34.9%。均勝於預期。小米集團董事長雷軍18日在微博發文稱，「2025年全年交付目標提升至35萬輛。」圖為小米汽車18日交付第20萬輛車，車主是一對新婚夫妻，選擇色彩為「燦爛洋紅」。圖／雷軍微博

小米集團18日發布2024年第4季及全年財報。雷軍在個人社交平台稱，這是史上最強年報。

財報顯示，小米集團第4季營收達到人民幣1,090億元，單季營收首次突破人民幣千億元，年增48.8%；淨利人民幣90億元，年增90.4%。經調整淨利為人民幣83億元，年增69.4%。

2024年全年總營收達到人民幣3,659億元，年增35.0%；淨利為人民幣236億元，年增長34.9%。經調整淨利為人民幣272億元，創歷史新高，年增長41.3%。

小米集團董事長雷軍18日在微博發文稱，「小米汽車一直在全力提升產能，已經取得一些進展，2025年全年交付目標提升至35萬輛。」

雷軍指出，小米汽車18日交付第20萬輛車，車主是一對新婚夫妻，選擇色彩為「燦爛洋紅」。

雷軍還提到，小米集團2024財報為史上最強年度財報，當中「智能電動汽車等創新業務」為人民幣328億元。2024年智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損人民幣62億元（新台幣279億元）。

其中，第4季營收突破人民幣1,090億元（新台幣4,905億元），年增48.8%，是首次單季度營收破人民幣千億。淨利潤人民幣89.95億元（新台幣404億元），年增90.4%。

持續布局銷售服務網路，截至2024年底，已在大陸58個城市開業了200家汽車銷售門店。

汽車業務方面，2024年交付新車13萬6,854輛，2025全年交付目標提升至35萬輛；小米SU7 Ultra提前完成全年1萬輛銷量目標。

財報中稱，2024年智慧手機業務收入為人民幣1,918億元，年增21.8%，毛利率達到12.6%。

人民幣 台幣 電動汽車

延伸閱讀

雷軍又成「許願池」？大陸黑心衛生棉惹議 網留言洗版：希望小米生產

兩會明星／雷軍首位亮相代表通道 姚明讓現場變小人國

真那麼好賺？小米汽車銷售：上月提成6.8萬 完全不用找客戶

29元2個 小米不銹鋼直飲杯賣爆 雷軍：趕工補貨中

相關新聞

史上最強年報！小米單季營收首超人民幣千億 雷軍喊話2025年目標

小米集團18日發布2024年第4季及全年財報。雷軍在個人社交平台稱，這是史上最強年報。

陸人形機器人正夯 美的集團人形機器人首露面：不只會跳舞

人形機器人是大陸今年的熱詞之一，大陸多個機器人品牌接連發布新品、新技術消息。美的集團人形機器人近日首次曝光，這款機器人不...

加速創新步伐 蘇姿丰：AMD在DeepSeek發布首日就已給予支持

美國晶片大廠超微（AMD）董事會主席及執行長蘇姿丰表示，AMD在中國人工智慧（AI）DeepSeek大模型發布首日就給予...

產能過剩防內捲 陸汽車協會：停止每週發布銷售榜

在中國汽車產能過剩導致車廠大打價格戰以及官方宣示「綜合整治內捲式競爭」下，中國汽車工業協會今天公開倡議車廠停止現行每週發...

貿易戰陰霾籠罩 王文濤喊話空客等歐企加大對陸投資

中國大陸近年持續籠罩在貿易戰陰霾之下，外資持續外流，今年首兩月實際使用外資（FDI）金額為人民幣1,712.1億元（下同...

出售港口爭議中 香港長和、長實集團不開業績記者會

香港長江和記實業（長和）及長江實業集團（長實）20日將舉行董事會，不過兩家公司今年都不會舉行業績記者會，也不會另外舉行分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。