陸人形機器人正夯 美的集團人形機器人首露面：不只會跳舞

人形機器人是大陸今年的熱詞之一，大陸多個機器人品牌接連發布新品、新技術消息。美的集團人形機器人近日首次曝光，這款機器人不僅能跳舞，還能聽懂語音指令並按照指令去完成相應操作。美的集團副總裁兼美的集團CTO衛昶透露，近期成立人形機械人創新中心，將加大力度拓展相關領域研發。

據澎湃新聞報導，衛昶表示，目前，美的已整合研發資源，成立人形機器人創新中心進行人形機器人研發，希望能開發出短期落地的產品，同時也能佈置中長期的技術與產品。

衛昶指出，美的機器人主要分為家電機器人化和聚焦人形機器人的整機開發。在家電產品中融入人形的技術，機器人的技術，比如說視覺、機械手臂、人機互動等。同時，深入應用場景，探索在B端（企業客戶）機器人一些能落地的場景。

衛昶認為，人形機器人的核心零件本身對美的不是挑戰，美的有這方面的技術人才，知道怎麼做，能夠快速轉入到人形機器人零件的開發，人形機器人真正的挑戰是它的操作能應付複雜的場景，所以在具身智能算法方面需要更多的投入。

衛昶此前曾透露，「目前美的已成立人形機器人創新中心進行人形機器人研發，美的技術團隊在過去一段時間一直聚焦於人形機器人核心零部件——減速機、電機、傳感器、控制器等方面研發，目前已取得比較好的進展，相關機器人零部件機樣機已出來，正在內部機器上試用。」

據了解，美的集團在機器人領域的布局很早。早在2015年，美的就已布局機器人產業，透過收購庫卡等「動作」，躋身全球工業機器人產業前四名。去年，美的對外宣佈公司布局人形機器人業務，正式成為國際人形機器人「玩家」之一。