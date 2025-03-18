貿易戰陰霾籠罩 王文濤喊話空客等歐企加大對陸投資

中國大陸近年持續籠罩在貿易戰陰霾之下，外資持續外流，今年首兩月實際使用外資（FDI）金額為人民幣1,712.1億元（下同，約台幣7,790億元），年減高達20.4%。為穩外資信心，大陸商務部長王文濤近來與多位外企高層會面。王文濤17日在與空中巴士集團執行長傅里（Guillaume Faury）會晤時，喊話空巴等歐洲企業能抓住機遇加大對大陸的投資。

據大陸商務部網站18日消息，王文濤指，當前全球經濟發展面臨嚴峻挑戰，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的趨勢沒有改變，中國有信心繼續實現經濟穩定增長目標。他強調，無論外部環境如何變化，中國的政策和預期都是穩定的，對包括歐盟在內的貿易伙伴，中國的貿易政策也始終是穩定的。

王文濤說，中國將堅持高水平對外開放，穩步擴大制度型開放，不斷優化營商環境，大力鼓勵外商投資，以自身的穩定發展對沖外部世界的不確定性。他進一步說，希望空客等歐洲企業抓住機遇，加大對華投資，深化產業合作，為中國和世界貢獻更多優質的產品和服務。

傅里在中方新聞稿中表示，空中巴士進入中國已有30多年，致力於發展中國業務和夥伴關係，作為一家跨國企業，空中巴士非常期待全球經濟發展的穩定性和確定性，不願看到任何關稅政策帶來的不確定性影響。空中巴士看好中國市場，積極在華布局，未來將持續擴大在華投資、深耕中國，實現自身更好發展。

同日，王文濤還與太古集團行政總裁施銘倫（Merlin Bingham Swire）會面。王文濤稱，中國經濟發展立基於自身需求，近期成功召開的中國「兩會」，提出提振消費、積極穩外貿穩外資等重點任務，釋放出正面訊號。中國政府堅定不移擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，不斷擴大電信、醫療、教育等領域自主和單邊開放，將持續為包括太古集團在內的外資企業提供更廣大市場空間。

王文濤強調，中國消費市場潛力巨大，希望太古集團抓住機遇，不斷提升商品和服務質量，打造多元化消費場景，繼續深耕中國市場，分享中國市場開放和發展的紅利。

施銘倫指，太古集團高度重視中國市場，近年來在華各業務板塊均能恢復性成長。太古集團將繼續在商業地產、民用航空、醫療等領域加大對華投資，繼續積極參與中國國際進口博覽會，為促進中英經貿務實合作發揮積極作用。