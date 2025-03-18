陸已40天沒向美國進口液化天然氣 澳企則拿下大單

彭博社18日報導，由於中國大陸對美國液化天然氣運輸徵收15%的關稅，大陸已經40天沒有從美國進口液化天然氣（LNG），這是近2年來最長的時間。大陸的天然氣買家轉向，尋求從亞太或中東採購供應，也透過增加在境內生產天然氣以加強能源安全。澳企則取得大陸華潤燃氣的液化天然氣為期15年大單。

根據彭博彙編的船舶跟蹤數據，這是自2023年6月以來持續最長的一次間隔。根據分析公司Kpler的船舶跟蹤數據，目前也沒有任何美國LNG運往大陸途中。

報導稱，川普政府挑起的貿易戰，可能使世界上最大的液化天然氣買賣雙方脫鉤。2月10日起，北京對美國液化天然氣貨物徵收15%的關稅，以報復美國對中國大陸出口的加增關稅。貿易商表示，對美國專案有長期承諾的大陸天然氣買家，正在將這些貨物轉售到歐洲。陸企也不願意與美國工廠簽署新協定，而是希望從亞太或中東採購供應。

大陸的華潤燃氣17日同意從2027年起，從澳洲伍德賽德能源集團（Woodside Energy Group）購買液化天然氣，為期15年。這是多年來涉及兩國公司的首筆定期供應協定，坎培拉和北京之間的關係，在十年初跌至最低點後已有所改善。

為加強能源安全，大陸也在境內生產更多天然氣，這將有助於降低進口增長，產出穩步上升，2025年的前2個月同比增長3.7%。同時，從煤炭到可再生能源，再到從俄羅斯通過陸路管道輸送的天然氣，大陸尋求更便宜的替代品，削弱對海運天然氣的需求。

川普首任總統任期內的最後一次貿易戰，使美國對大陸的液化天然氣銷售停止，自2020年恢復以來，大陸對美國天然氣的進口量急劇上升，平均每月超過40萬噸。

今年1月，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，液化天然氣應該被用作新一輪貿易談判的籌碼。不過大陸並不是參與其中者之一，這對試圖獲得合約以啟動新專案的美國開發商來說是個壞兆頭。