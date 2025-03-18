北京有動作了 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

香港首富李嘉誠的「長江和記」日前宣布將出售巴拿馬運河港口給美資集團，跡象顯示引發北京當局不滿。彭博資訊18日引述知情人士報導，包括中國市場監督管理總局在內等部分監管機構，受到中共高層指示，開始審查出售是否存在安全疑慮或反壟斷行為。

長江和記將出售旗下遍布23個國家、共計43處港口的業務給美商貝萊德（BlackRock Inc.），其中包含位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞和克里斯托瓦爾港口90%的股權。

報導指出，目前並不清楚中國有哪些手段可以阻止交易，因為出售港口都位於中國和香港以外地區。

知情人士透露，北京的審查未必代表後續將採取任何行動，類似規模的交易通常會引起中央和監管機構注意。

出售案消息一出，香港大公報接連發文砲轟，引發外界質疑此舉北京不滿。

不過，儘管面臨北京壓力，長江和記相對沒有受到太大影響，因為集團僅12%收益來自中國和香港業務，主要則來自歐洲、北美和澳洲。