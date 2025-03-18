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加徵關稅效應？彭博：大陸已40天未從美進口天然氣

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在大陸財政部宣布自2月10日起將對從美國進口的煤炭和液化天然氣徵收15%的關稅後，外媒報導曝，大陸已連續40天沒有從美國進口液化天然氣（LNG）。（路透）
在大陸財政部宣布自2月10日起將對從美國進口的煤炭和液化天然氣徵收15%的關稅後，外媒報導曝，大陸已連續40天沒有從美國進口液化天然氣（LNG）。（路透）

美中關稅角力戰持續擴大，而這也反映在多項美國輸至大陸的項目上。外媒報導，大陸已連續40天沒有從美國進口液化天然氣（LNG）。據了解，這是近兩年來間，最長的一次中斷期。許多貿易商為避免大陸對這種超低溫然料徵收關稅，已將貨船轉移到其他地方。

根據彭博彙編的船舶追蹤數據，此次停運是自2023年6月以來時間最長的一次的進口空窗期。從大宗商品追蹤公司Kpler的數據可見，目前也沒有任何美國液化天然氣運往大陸。

彭博認為，由美國總統川普政府自2月4日起所發動的貿易戰，正在威脅全球最大液化天然氣賣家與買家間的貿易關係，或將使全球最大的液化天然氣賣家和買家「脫鉤」。此前，大陸官方從2月10日起對美國液化天然氣徵收15%的關稅，用以反制美國對大陸出口的部分產品全面徵收的關稅。

有貿易商透露，面對逐漸加劇的關稅壓力，作為回應，與美國項目簽訂長期合約的大陸天然氣買家，正把這些天然氣轉售至歐洲。同時，大陸企業對與美國方面簽署新的合作協議保持謹慎態度，轉而尋求從亞太地區或中東地區採購天然氣。

值得注意的是，大陸燃氣營運商華潤燃氣國際與澳洲伍德賽德能源集團（Woodside Energy Group Ltd）簽署為期15年的液化天然氣採購協議，從2027年開始供應。這是近年來中澳企業首次簽署長期供應協議，顯示雙方貿易關係在經歷谷底後逐步改善。

此外，大陸正在加強能源安全，專注於提高其境內天然氣產量，以減少對進口的依賴。今年前兩個月，大陸天然氣產量年比增加3.7%。與此同時，煤炭、可再生能源以及來自俄羅斯的陸路天然氣等較便宜的替代能源，也降低大陸對海運液化天然氣的需求。

美國國務卿魯比歐在今年1月曾表示，液化天然氣應成為新一輪貿易談判的籌碼，但大陸並不買帳。這對於試圖獲得合約、啟動新項目的美國液化天然氣開發商來說，形勢並不樂觀。

川普政府對大陸商品加徵關稅的措施在2月4日生效之際，大陸政府為報復川普即宣布對美國煤炭和液化天然氣徵收15%關稅，並對原油、農業機械、皮卡貨車和大排量汽車徵收10%關稅。

為反制美國加徵關稅的措施，大陸2月10日起正式對包括原油、液化天然氣（LNG）在內的美國商品加徵關稅。圖為一艘來自卡塔爾的LNG船靠泊江蘇如東碼頭。(新華社)
為反制美國加徵關稅的措施，大陸2月10日起正式對包括原油、液化天然氣（LNG）在內的美國商品加徵關稅。圖為一艘來自卡塔爾的LNG船靠泊江蘇如東碼頭。(新華社)

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