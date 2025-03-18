因應貿易戰 陸官媒：商務部將協助外貿企業拓內銷

隨著美中貿易角力升級，大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》引述知情人士表示，為抵禦中美貿易戰所帶來的外部衝擊，大陸商務部將採取一系列措施，幫助外貿企業拓展內銷管道。

玉淵譚天17日晚引述知情人士透露，大陸商務部部長王文濤上周末在上海調研內外貿一體化工作，了解外貿產品拓內銷情況，並稱此次王文濤調研的企業是紡織品外貿企業東方國際（集團）有限公司。

玉淵譚天稱，紡織品和服裝作為大陸對美出口的重要品類，去年大陸對美出口占大陸紡織品服裝總出口的17%左右，美國從大陸進口占美國總進口的24%左右。不過，紡織品和服裝出口的利潤空間在變小，在這樣的背景下，美國還要進一步對大陸加徵10%的關稅。

文章提到，「外貿企業轉內銷時，面臨著不了解（大陸）國內市場等問題，這是我們過去特定的發展階段和模式造成的。通過調研，商務部可以更有針對性地採取系列措施，幫助外貿企業拓展內銷渠道。」

玉淵譚天認為，接下來，大陸商務部也將在各地舉辦「外貿優品中華行」系列活動，為外貿企業拓展內銷搭建平台。此次大陸商務部的系列行動向市場釋放了三個訊號：外貿企業轉內銷有充足的發展空間；對於外貿企業擔憂的問題，商務部將給予相應的保障支持；推動內外貿一體化，幫助外貿企業拓內銷，將是一項長期戰略，而不僅僅是面對外部衝擊時採取的臨時性措施。

另，玉淵譚天指，值得注意的是，這一輪外貿企業拓展內銷比起「量」，還有一個特點是，特別注重產品的「質」。文章認為，「為外貿企業拓展內銷不是把賣不出去的東西轉向國內賣，而是將一批品質較高、品質較好的外貿產品轉向國內市場」。

據大陸商務部網站，王文濤16日在上海考察研究內外貿一體化工作，並了解外貿產品拓內銷情況。王文濤當時稱，面對複雜性、嚴峻性、不確定性上升的外部環境，大陸國內市場是外貿企業的堅強後盾。要加快推進內外貿一體化，更好發揮超大國內市場優勢，以國內大循環的穩定性和確定性，助力企業應對外部衝擊。

王文濤還呼籲，外貿企業要堅定信心，不斷創新、提升品質，在積極開拓多元化國際市場的同時，更好利用大陸國內市場，實現在兩個市場協調發展、順暢切換、相互促進。