聽新聞
0:00 / 0:00

陸2月失業率5.4% 創兩年來新高

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局昨公布年初經濟數據，其中，二月失業率為百分之五點四，創兩年新高。此外，今年前兩月，規模以上工業增加值成長百分之五點九，較前值放緩。大陸官員坦言，今年要實現百分之五左右的經濟成長目標絕非輕而易舉，需要「付出艱苦的努力」，但強調大陸仍有較多有利條件，讓經濟保持平穩健康發展。

據大陸國家統計局，今年一到二月，大陸規模以上工業增加值增長百分之五點九；社會消費品零售總額達人民幣八兆三七三一億元，年增百分之四；全國固定資產投資，年增百分之四點一；二月，全國城鎮調查失業率為百分之五點四，比上月升○點二個百分點。

大陸國家統計局發言人付凌暉解讀，前兩月大陸經濟運行起步平穩，發展態勢向好。但他也坦言，今年要實現百分之五左右的經濟成長目標絕非輕而易舉，需要付出艱苦的努力。他並指，從今年以來經濟運行看，宏觀政策「組合拳發力顯效」，改革開放全面深化，社會預期信心提振，使經濟保持平穩健康發展具有較多有利條件。

至於外媒關切，規模以上工業增加值成長放緩，是否受美國加徵關稅影響，付凌暉回應，主要受到去年增速較快、基數較高影響，並指在資訊技術、人工智慧、新能源等產業成長趨勢良好下，企業預期總體正在改善。儘管面臨關稅提高等制約因素，中美貿易互補性強的特點仍在顯現，前兩個月，中美貨貿進出口額年增百分之三點五。

另一方面，今年初大陸房市仍未見明顯，大陸國家統計局數據顯示，前兩個月，大陸房地產開發投資年減百分之九點八，新建商品房銷售面積和銷售金額，分別年減百分之五點一和二點六。

失業

延伸閱讀

大陸近300家銀行急囤錢 負債端壓力仍未緩解

國台辦稱2月已「公開審判」富察？陸委會怒駁：全是謊言

陸企境外上市未備案恐罰千萬 資誠建議這招應戰

傳「富察」遭祕密起訴…陸國台辦證實了！早已一審公開宣判

相關新聞

陸2月失業率5.4% 創兩年來新高

大陸國家統計局昨公布年初經濟數據，其中，二月失業率為百分之五點四，創兩年新高。此外，今年前兩月，規模以上工業增加值成長百...

貴州錦屏羽球業 帶動1.6萬養鵝戶

時下，走進貴州錦屏經濟開發區亞獅龍產業園車間（廠房），一台台功能各異的機械設備正在高速運轉，機器轟鳴聲與工人忙碌的身影交...

台商揪團 浙江義烏辦美食節

「我希望以這次開辦美食節為契機，讓更多台胞感受這裡的發展前景和熱鬧氛圍。接下來，我計畫和當地官方共同落地以美食為主題的台...

陸醫學裝備 市場規模1.35兆元

2024年，中國大陸醫學裝備市場規模達人民幣1.35兆元，同比增長約6%；目前已形成22個大類、1100多個品類的醫學裝...

DeepSeek技術優勢 學者：與中文有關

近期大陸的深度求索DeepSeek大模型引發關注，通訊領域專家、復旦大學中國研究院特邀研究員汪濤日前分析，中文在人工智慧...

華為自研PC處理器曝光

華為海思自研處理器技術取得進展，首款「麒麟X90」近日現身。從中國大陸資訊安全評測中心公告的安全可靠測評結果中，華為海思...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。