陸2月失業率5.4% 創兩年來新高

大陸國家統計局昨公布年初經濟數據，其中，二月失業率為百分之五點四，創兩年新高。此外，今年前兩月，規模以上工業增加值成長百分之五點九，較前值放緩。大陸官員坦言，今年要實現百分之五左右的經濟成長目標絕非輕而易舉，需要「付出艱苦的努力」，但強調大陸仍有較多有利條件，讓經濟保持平穩健康發展。

據大陸國家統計局，今年一到二月，大陸規模以上工業增加值增長百分之五點九；社會消費品零售總額達人民幣八兆三七三一億元，年增百分之四；全國固定資產投資，年增百分之四點一；二月，全國城鎮調查失業率為百分之五點四，比上月升○點二個百分點。

大陸國家統計局發言人付凌暉解讀，前兩月大陸經濟運行起步平穩，發展態勢向好。但他也坦言，今年要實現百分之五左右的經濟成長目標絕非輕而易舉，需要付出艱苦的努力。他並指，從今年以來經濟運行看，宏觀政策「組合拳發力顯效」，改革開放全面深化，社會預期信心提振，使經濟保持平穩健康發展具有較多有利條件。

至於外媒關切，規模以上工業增加值成長放緩，是否受美國加徵關稅影響，付凌暉回應，主要受到去年增速較快、基數較高影響，並指在資訊技術、人工智慧、新能源等產業成長趨勢良好下，企業預期總體正在改善。儘管面臨關稅提高等制約因素，中美貿易互補性強的特點仍在顯現，前兩個月，中美貨貿進出口額年增百分之三點五。

另一方面，今年初大陸房市仍未見明顯，大陸國家統計局數據顯示，前兩個月，大陸房地產開發投資年減百分之九點八，新建商品房銷售面積和銷售金額，分別年減百分之五點一和二點六。