台商揪團 浙江義烏辦美食節

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「我希望以這次開辦美食節為契機，讓更多台胞感受這裡的發展前景和熱鬧氛圍。接下來，我計畫和當地官方共同落地以美食為主題的台青創業基地，吸引更多餐飲業後輩登陸發展。」3月16日，台商周伯科在浙江義烏的兩岸美食節現場說。

中新社報導，連日近30位台灣攤主們叫賣聲在美食節此起彼伏，附之飄香的台灣美食，勾勒出濃濃煙火氣。     「夜市上熱賣的大腸包小腸外面是糯米，裡面是肉，一開始是為了外出工作方便攜帶而自製的混搭點心。」現場，售賣台灣美食大腸包小腸的蔡璟輝介紹，台灣夜市有很多年的歷史，多數經營者已傳至二代、三代，甚至第四代。

與50多歲蔡璟輝相比，坐鎮美食節頭號攤位、賣蚵仔煎的林傳來算是年輕一代。 　

「我的店能當美食節門面，口味自然很好。」林傳來談起自製的蚵仔煎，毫不謙虛地說。十多年前，他從台灣來廣東做美食，當時的多位食客如今已成為朋友。　 　

談及此次組團開辦美食節的原因，周伯科說：「中華飲食文化是兩岸民眾共同的歷史記憶和情感紐帶。」

夜市 大腸包小腸 美食

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