貴州錦屏羽球業 帶動1.6萬養鵝戶

時下，走進貴州錦屏經濟開發區亞獅龍產業園車間（廠房），一台台功能各異的機械設備正在高速運轉，機器轟鳴聲與工人忙碌的身影交織成一幅圖景。生產線上，一顆顆潔白的羽毛球經過38道工序後，被裝入印有「貴州製造」的包裝盒，等待發往全球60多個國家和地區。

中新社報導，「產業園每天生產近2萬打羽毛球，目前在趕製丹麥、馬來西亞、泰國等地的訂單。」貴州亞獅龍體育文化產業發展有限公司生產經理胡兵介紹，2024年貴州亞獅龍產值達5.69億元人民幣，出口額突破1300萬美元，增速超過往年。

這一數據背後，是錦屏縣在全球羽毛球市場中的強勢崛起：全球每10個羽毛球中就有1個產自這裡。1928年成立的亞獅龍是一個源自英國的羽毛球品牌，在世界羽壇上享有盛名，2017年通過招商落戶錦屏縣。

羽毛球雖小，卻是技術型產業。園區車間內，智能分揀系統正對鵝毛進行分級，通過高光譜成像技術識別毛片厚度、彎曲度等指標，替代傳統人工篩選，智慧化升級使國際訂單交付周期大大縮短。

一般來說，一個球上有16片羽毛，而一隻鵝或鴨可做球的只有14片羽毛。為滿足產業園龐大的羽毛需求，錦屏建成種鵝養殖、鵝蛋孵化、鵝苗育雛、商品鵝養殖四大類型的基地，2024年該縣鵝產業實現年出欄100萬羽，養殖環節帶動1.6萬戶農民增收。

在錦屏縣銅鼓鎮馬台鵝養殖基地，數萬羽鵝在標準化棚舍中生長。每隻鵝的14根翎毛被精準採集，送往亞獅龍園區；鵝肉則運往肉食品加工廠，加工後銷往中國大陸各地，形成「一羽兩用」的循環經濟模式。

從鵝養殖到產業生態圈，一片鵝毛在錦屏托起了一條特色產業鏈。目前，球拍、球服、球包等相關企業陸續落戶錦屏，貴州錦屏經濟開發區由亞獅龍原來的一家企業變成了16家。