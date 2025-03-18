陸醫學裝備 市場規模1.35兆元
2024年，中國大陸醫學裝備市場規模達人民幣1.35兆元，同比增長約6%；目前已形成22個大類、1100多個品類的醫學裝備產品體系，是世界上產品類別和品種最齊全的國家之一。
新華社報導，3月15日，2025中國醫學裝備大會在重慶開幕，大會公布數據顯示，近年來大陸醫學裝備市場規模持續擴大。
「醫學裝備是推動衛生健康事業高質量發展的重要支撐和保障，也是維護人民生命安全和身體健康的基礎。」大陸國家衛生健康委副主任郭燕紅表示，要抓住實施「兩新」政策戰略的機遇，推動醫療衛生領域設備更新，促進醫學裝備應用與發展。
大陸工業和信息化部副部長辛國斌介紹，2024年大陸醫療裝備規模以上企業實現營業收入超人民幣5400億元，近十年保持快速增長態勢，一批引領性、原創性產品不斷湧現。下一步，工信部將繼續強化部門協同，優化政策供給，組織編制「十五五」醫療裝備產業發展規畫。
中國工程院院士、北京大學常務副校長喬傑表示，全球醫學裝備產業規模正持續擴大，預計2024年至2030年全球醫學裝備市場規模複合增長率將達5.7%。科技發展正推動醫學裝備更新換代、發生躍變，未來發展方向包括精準化、智能化、微創化、融合化。
中國醫學裝備協會理事長侯岩認為，醫學裝備發展必須堅持醫工融合，以臨床需求做為導向，研發生產出適合臨床應用、解決實際問題的好產品。「下一步，協會將充分發揮協同優勢，促進創新鏈和產業鏈的對接，不斷豐富新技術、新產品、新場景，為造福廣大人民群眾健康貢獻一份力量。」她說。
辛國斌建議，下一步要走好自主創新之路，強化企業創新主體地位，突破關鍵技術；走好「數智」賦能之路，推動醫療裝備產業數位化、智慧化發展，加快推動人工智慧等技術與醫療裝備深度融合；走好以人為本之路，服務人民群眾新需求；走好開放共贏之路，助力優質產品走向共建「一帶一路」國家市場和歐美高端市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言