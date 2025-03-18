陸醫學裝備 市場規模1.35兆元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸醫學裝備市場規模達人民幣1.35兆元，是世界上產品類別和品種最齊全的國家之一。圖為民眾在2025中國醫學裝備展覽會參觀「放射外科機器人」產品。（新華社）
大陸醫學裝備市場規模達人民幣1.35兆元，是世界上產品類別和品種最齊全的國家之一。圖為民眾在2025中國醫學裝備展覽會參觀「放射外科機器人」產品。（新華社）

2024年，中國大陸醫學裝備市場規模達人民幣1.35兆元，同比增長約6%；目前已形成22個大類、1100多個品類的醫學裝備產品體系，是世界上產品類別和品種最齊全的國家之一。

新華社報導，3月15日，2025中國醫學裝備大會在重慶開幕，大會公布數據顯示，近年來大陸醫學裝備市場規模持續擴大。

「醫學裝備是推動衛生健康事業高質量發展的重要支撐和保障，也是維護人民生命安全和身體健康的基礎。」大陸國家衛生健康委副主任郭燕紅表示，要抓住實施「兩新」政策戰略的機遇，推動醫療衛生領域設備更新，促進醫學裝備應用與發展。

大陸工業和信息化部副部長辛國斌介紹，2024年大陸醫療裝備規模以上企業實現營業收入超人民幣5400億元，近十年保持快速增長態勢，一批引領性、原創性產品不斷湧現。下一步，工信部將繼續強化部門協同，優化政策供給，組織編制「十五五」醫療裝備產業發展規畫。

中國工程院院士、北京大學常務副校長喬傑表示，全球醫學裝備產業規模正持續擴大，預計2024年至2030年全球醫學裝備市場規模複合增長率將達5.7%。科技發展正推動醫學裝備更新換代、發生躍變，未來發展方向包括精準化、智能化、微創化、融合化。

中國醫學裝備協會理事長侯岩認為，醫學裝備發展必須堅持醫工融合，以臨床需求做為導向，研發生產出適合臨床應用、解決實際問題的好產品。「下一步，協會將充分發揮協同優勢，促進創新鏈和產業鏈的對接，不斷豐富新技術、新產品、新場景，為造福廣大人民群眾健康貢獻一份力量。」她說。

辛國斌建議，下一步要走好自主創新之路，強化企業創新主體地位，突破關鍵技術；走好「數智」賦能之路，推動醫療裝備產業數位化、智慧化發展，加快推動人工智慧等技術與醫療裝備深度融合；走好以人為本之路，服務人民群眾新需求；走好開放共贏之路，助力優質產品走向共建「一帶一路」國家市場和歐美高端市場。

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