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大陸消費、工業增速報佳音 工業增加值、固定資產投資優於預期

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
數據顯示，衡量大陸消費者支出指標社會消費品零售總額加速增長，投資和工業增加值增速均超出預期。工業示意圖。圖／AI生成
數據顯示，衡量大陸消費者支出指標社會消費品零售總額加速增長，投資和工業增加值增速均超出預期。工業示意圖。圖／AI生成

大陸國家統計局昨（17）日公布開年經濟成績單，數據顯示，衡量大陸消費者支出指標社會消費品零售總額加速增長，投資和工業增加值增速均超出預期。美媒《華爾街日報》評論該等數據強勁，給應對川普關稅戰提供助力。

數據顯示，今年前二月，大陸社會消費品零售總額按年增長4％，優於去年12月3.7%的增幅，創下2024年11月以來的最快增速，符合路透預期，高於彭博預期的3.8％。1-2月規模以上工業增加值增長5.9%，高於路透預期的5.3%；固定資產投資增長4.1%，高於路透預期的3.6%。前述三項數據分別較去年全年增長0.5、0.1與0.9個百分點。

分析指出，大陸政策制定者把擴大內需作為今年首要任務，盼緩解川普政府關稅對其關鍵出口引擎影響。

此外，北京當局還為最近擴大的電動車、家用電器和其他商品的消費品以舊換新計劃投入人民幣3,000億元。上周日（16日）並宣布促進國內消費的「特別行動計劃」，其中包括增加居民收入和建立兒童保育補貼計劃等措施。

大陸統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，前兩月經濟運行起步平穩，發展態勢向好。但他指出，外部環境更趨複雜嚴峻，大陸國內有效需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升基礎還不穩固。並稱「實現全年5%左右的預期經濟增長，絕非輕而易舉，需要付出艱苦的努力。」

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