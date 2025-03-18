快訊

川普加碼台積赴美投資金額 擴大至2千億美元

陽光行動／4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

聽新聞
0:00 / 0:00

華為自研PC處理器曝光

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
華為。（路透社）
華為。（路透社）

華為海思自研處理器技術取得進展，首款「麒麟X90」近日現身。從中國大陸資訊安全評測中心公告的安全可靠測評結果中，華為海思麒麟X90 CPU晶片獲得安全可靠等級測評II級認證，或將用於PC端處理器。

同時，一同曝光的還有申威H8000、飛騰騰雲S5000C-E、龍芯3B6000/3C6000等大陸國產處理器。

快科技報導，中國資訊安全評測中心表示，安全可靠測評主要針對電腦終端和伺服器搭載的中央處理器（CPU）、操作系統以及數據庫等基礎軟硬體產品，透過對產品及其研發的核心技術、安全保障、持續發展等方面展開評估，評定產品的安全性和可持續性。

由於先前華為伺服器CPU命名均為鯤鵬系列，因此麒麟X90或正是華為自研的基於Arm架構的PC處理器。

本月上旬曾有消息稱，華為將在今年4月推出全新商用PC，不僅內部晶片的國產化成程度更高，運行鴻蒙系統（HarmonyOS）PC版本，並可能還將接入DeepSeek大模型，以提升商用辦公效率。

報導分析，若麒麟X90晶片疊加華為正在打造全自研的鴻蒙PC，安全可靠等級「II級」的認證也將大幅提升其資訊安全等級。那麼可以大膽推斷，在這樣的情況下，勢必會對英特爾（Intel）、超微（AMD）等傳統CPU廠商產生衝擊。

X 鴻蒙系統

延伸閱讀

華為註冊MATEROBOT商標 擬推自家品牌機器人

華為自研PC處理器麒麟X90首度曝光 推測可能與鴻蒙PC系統結合

比利時百警突擊搜查21處 華為說客涉行賄15歐議員被捕

收錢代考、洩題 華為爆大規模招聘醜聞 傳開除上百人

相關新聞

陸2月失業率5.4% 創兩年來新高

大陸國家統計局昨公布年初經濟數據，其中，二月失業率為百分之五點四，創兩年新高。此外，今年前兩月，規模以上工業增加值成長百...

大陸消費、工業增速報佳音 工業增加值、固定資產投資優於預期

大陸國家統計局昨（17）日公布開年經濟成績單，數據顯示，衡量大陸消費者支出指標社會消費品零售總額加速增長，投資和工業增加...

華為自研PC處理器曝光

華為海思自研處理器技術取得進展，首款「麒麟X90」近日現身。從中國大陸資訊安全評測中心公告的安全可靠測評結果中，華為海思...

大陸造船業規模多大？圖解全球占比 主要買家有台灣

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）發表報告「造船戰爭：對抗中國軍民兩用的造船帝國」指出，外國買家是中國大陸造船業主要客戶，台灣名列其中特別令人憂心。

貴州錦屏羽球業 帶動1.6萬養鵝戶

時下，走進貴州錦屏經濟開發區亞獅龍產業園車間（廠房），一台台功能各異的機械設備正在高速運轉，機器轟鳴聲與工人忙碌的身影交...

台商揪團 浙江義烏辦美食節

「我希望以這次開辦美食節為契機，讓更多台胞感受這裡的發展前景和熱鬧氛圍。接下來，我計畫和當地官方共同落地以美食為主題的台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。