大陸社會太「捲」影響消費 企業加班官方要管

中國社會「內捲」（過度競爭但成效有限）嚴重，企業加班文化盛行，官方認為有礙提振消費。中國國家發展改革委李春臨今天說，不得違法延長勞動者工作時間，鼓勵彈性錯峰休假。

擴大內需、提振消費是中國政府今年的施政重點，盼以此擺脫經濟低迷。中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳昨天發布「提振消費專項行動方案」，宣示「全方位擴大國內需求」，內含8大項共30細項。其中包括要促進薪資性收入合理成長、多措並舉穩住股市、持續用力推動房市止跌回穩、嚴格落實帶薪年休假制度等。

綜合中國媒體報導，國家發展改革委等6部門有關負責人下午出席國新辦記者會，說明提振消費有關情況並答記者問。

李春臨說，提振消費需要各方面政策協同發力，「提振消費專項行動方案」中提到，財稅、金融、產業、投資等各項經濟社會政策都要體現促消費的政策導向。這當中既有項目投資、財政資金、工會經費、消費幫扶等資金投入，也有宏觀政策取向一致性評估、金融信貸、統計制度改革、休息休假權益保障等相關政策支持。

他說，針對反映突出的「加班文化盛行」等痛點問題，方案專門就「保障休息休假權益」提出了相關舉措，透過強化執行監督落實帶薪年休假制度，明確不得違法延長勞動者工作時間，同時鼓勵彈性錯峰休假，鼓勵有條件的地方設立中小學春秋假等。

他認為，隨著方案落實，中國消費市場能有更強勁的增長態勢及更優質的消費供給，也能給大家的生活帶來更多的提升和便利。

中國官方先前已經提出「綜合整治內捲式競爭」。3月初，家電大廠美的勒令員工傍晚6時20分下班的消息登上微博熱搜，表示禁止員工就餐後再繼續加班，一到下班時間，人力資源部門的人就催促大家趕緊下班。

此外，網上也有消息指出，無人機大廠大疆2月下旬開始「不准加班」運動，強制員工晚上9時必須下班。