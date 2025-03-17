提振消費 發改委：正加緊制定育兒補貼、勞動工資政策

大陸國家發展改革委員會副主任李春臨說，《提振消費專項行動方案》此次特別側重居民增收減負，提出兩個專項行動。至於育兒補貼和勞動工資等政策，相關部門正加緊制定和推出。

據中國網報導，李春臨17日在國新辦有關提振消費的記者會上，回應針對《提振消費專項行動方案》（簡稱《方案》）的提問時說，《方案》是一份牽頭管總的綜合性文件，出台過程中匯集了30多個部門的政策合力，是集眾智、匯眾力出台的一個文件。後續落實需要相關相應部門共同發力。

他稱，此次《方案》針對需求側特別是居民增收減負，提出了兩個專項行動。相關職能部門正在積極加緊制定和推出育兒補貼、勞動工資等政策，後續會陸續出台，並進一步細化和實化。

李春臨指出，今年的消費品以舊換新政策年初已確定，前不久召開的全國兩會審批通過了今年的預算，包括超長期特別國債的3,000億元（人民幣，下同）用於消費品以舊換新政策的支出。

他說，消費品以舊換新政策，今年既「加力」，又「擴圍」了。補貼金額從去年的1,500億元增加到今年的3,000億元，也把手機、平板、手錶、手環等納入補貼範圍。目前先看實施效果，再決定下一步政策。中國發改委將更好發揮統籌協調作用，進一步凝聚共識，推動部門加快研究制定分領域的配套政策，使《方案》各項舉措能夠真正落地見效。