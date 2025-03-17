經濟成長目標定5%左右 陸官員指「絕非輕而易舉」：需付出艱苦努力
針對中國政府將今年經濟成長目標定為「5%左右」，中國國家統計局發言人付凌暉今天表示，實現5%左右的預期經濟成長「絕非輕而易舉」，需要「付出艱苦的努力」。但他不忘強調，今年中國經濟保持平穩健康發展「具有較多有利條件」。
澎湃新聞報導，中國國新辦今天舉行記者會，兼任中國國家統計局國民經濟綜合統計司長的付凌暉在會中，作上述表示。
針對中國今年「政府工作報告」將今年經濟成長目標定為5%左右，付凌暉說，明確這一預期目標，是「綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要和可能」。
付凌暉信心喊話說，從中國今年以來經濟運行情況看，宏觀政策「組合拳發力顯效」，改革開放全面深化，社會預期「信心提振」，這些為實現全年預期經濟增長目標「開了好頭」。從全年情況看，中國經濟保持平穩健康發展「具有較多有利條件」。
他提到的「有利條件」共有4項，依序為：產業基礎堅實，新動能支撐作用增強；市場需求空間廣闊，消費投資潛力釋放有基礎；改革開放全面深化，將進一步激發發展活力和動力；宏觀政策發力顯效，將助力經濟持續回升向好。
付凌暉說，今年是「十四五」規劃的收官（結束）之年，各方面將聚焦重點任務，不斷加大工作力度，也將為經濟穩定成長提供更多支撐。需要指出的是，實現5%左右的預期經濟成長「絕非輕而易舉，需要付出艱苦的努力」。
他強調，下階段要抓住當前「經濟回升的時機」，加力落實好各項宏觀政策，進一步全面深化改革，擴大高水 準開放，大力培育壯大「新質生產力」，紮實推動「高質量發展」，努力實現全年經濟社會發展預期目標，為「十四五」規劃順利收官、「十五五」規劃良好開局打下堅實基礎。
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