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反制貿易戰！上千家美國肉類加工廠輸華註冊資質突「失效」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中美貿易爭端恐持續升高，最新消息傳出，1,000多家美國肉類加工廠在大陸海關總署的輸華註冊資質已於3月16日失效。（中新社）
中美貿易爭端恐持續升高，最新消息傳出，1,000多家美國肉類加工廠在大陸海關總署的輸華註冊資質已於3月16日失效。（中新社）

中國大陸海關總署網站顯示，1,000多家美國肉類加工廠的輸華註冊資質在3月16日失效，可能衝擊美國對華出口。

據路透報導，中國海關總署網站顯示，美國各地的豬肉、牛肉和禽肉加工廠，包括泰森食品、史密斯菲爾德和嘉吉等主要生產商的註冊狀態已由「有效」變為「失效」。

這些公司均在五年前根據美中第一階段貿易協議而獲批。大陸官方要求食品出口商必須在海關註冊才能在華銷售。

報導稱，約三分之二的註冊資質到期，可能限制美國進入中國大陸市場，並對價值約50億美元的貿易造成重大損失。這對美國農民而言是又一打擊，此前北京已於本月初對約210億美元的美國農產品加徵報復性關稅。

美國農業部說，中國未回應美方關於續簽工廠註冊資質的多次請求，這可能違反美中第一階段貿易協議。

根據這項協議，中國大陸有義務在收到美國農業部信息後的20天內更新批准的工廠名單。

今年2月，約84家美國工廠的註冊資質已失效。儘管這些工廠的貨物目前仍在進入中國，但業內人士不確定中國能允許這一情況持續多久。

2024年，美國是中國第三大肉類供應國，僅次於巴西和阿根廷，進口量為59萬噸，佔中國肉類進口總量的9%。

海關 美國 豬肉 農業部

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