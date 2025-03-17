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陸茶飲APP現宣示南海主權「九段線」 越南網友湧FB抗議迫下架

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國茶飲品牌霸王茶姬的手機App疑似出現中國用以宣示南海主權的九段線，近日遭越南網友撻伐。圖為霸王茶姬早前赴香港展店資料照。（中新社）
中國茶飲品牌霸王茶姬的手機App疑似出現中國用以宣示南海主權的九段線，近日遭越南網友撻伐。圖為霸王茶姬早前赴香港展店資料照。（中新社）

大陸知名茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）因其APP中的地圖，出現宣示南海主權的「九段線」，激起越南網友強烈反對，並在社交媒體上掀起一場抵制風波，其後霸王茶姬的手機應用程式APP在越南的谷歌和蘋果應用程式商店下架。

霸王茶姬7日在其越南FB專頁上邀請越南網友下載其手機應用程式，鼓勵參加胡志明市首店開幕活動並免費兌換飲料。然而，該應用程式中的地圖被發現出現南海九段線，引起了越南網友的強烈不滿。

據越南媒體報導，在3月14日晚間，越南網友發現該應用程式的登入畫面中顯示九段線地圖，隨即引發大規模的批評和抵制活動。數萬名越南網友湧入霸王茶姬的FB專頁，對帖文按下憤怒表情，並留言要求刪除「不當地圖」。

在越南網友的強烈抗議下，霸王茶姬的手機應用程式已在越南的谷歌和蘋果應用程式商店下架，但其他地區版本的應用程式仍能下載。

霸王茶姬的越南首店位於胡志明市，目前門市還在裝潢中，具體開幕時間未公布。

此外，近日中國毛絨公仔品牌「娃三歲」（Baby Three）打入越南市場，但部份公仔產品臉部在當地被指印有九段線，也遭到越南政府部門下令加強檢查。

大陸知名茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）因其APP中的地圖，出現宣示南海主權的「九段線」，激起越南網友的強烈反對，並在社交媒體上掀起了一場抵制風波。（霸王茶姬APP）
大陸知名茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）因其APP中的地圖，出現宣示南海主權的「九段線」，激起越南網友的強烈反對，並在社交媒體上掀起了一場抵制風波。（霸王茶姬APP）

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