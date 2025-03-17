快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

中國房市危機持續 2月新建住宅及中古屋價格都下降

中央社／ 台北17日電

中國房市仍然未有起色，中國國家統計局今天公布，2月一線城市新建商品住宅及中古屋價格分別年減3%及4.9%，二線城市新建商品住宅及中古屋價格分別年減4.7%和7.4%。

綜合新京報及中國國家統計局網站，與去年同期比較，2月各線城市的商品住宅銷售價格均下降，但降幅收窄。

2月一線城市新建商品住宅銷售價格年降3.0%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，上海上漲5.6%，北京、廣州和深圳分別下降5.5%、7.8%和4.4%。一線城市中古屋銷售價格年降4.9%，降幅收窄0.7個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降2.9%、2.1%、9.4%和5.3%。

2月二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別年降4.7%和7.4%，降幅比上月分別收窄0.3個和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別年降5.9%和8.0%，降幅分別收窄0.1個和0.2個百分點。

與上月比較，2月各線城市商品住宅銷售價格總體穩中略降，其中一線及二線城市新建商品住宅銷售價格均較上月上漲0.1%，但三線城市的新建住宅銷售價格較上月下降0.3%。

延伸閱讀

園區宅風暴開始了？竹科、中科、高雄房價全下跌

深圳富豪懸賞4500萬尋回失蹤24年兒子 「我終於上岸啦」

中國大陸2月失業率5.4% 近兩年新高

北京人藝「慳吝人」 十足沉浸感

相關新聞

中國大陸2月失業率5.4% 近兩年新高

根據大陸國家統計局的數據，2月份全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月升0.2個百分點，創兩年最高水平；31個大城市城鎮調...

外資大潰逃？ 陸商務部擬強化開放平台穩外資

大陸商務部日前公布，今年前兩個月的實際使用外資金額為人民幣1,712.1億元，較去年同期又減少20.4%。為穩定外商投資...

大陸1至2月消費增4%符預期 工業增5.9%優於預期

大陸國家統計局17日公布，今年前兩月，大陸社會消費品零售總額按年增長4%，符合預期；規模以上工業增加值增長5.9%，高於...

四川茶百道預警 獲利大衰退

大陸又有新式茶飲股發出獲利預警。四川茶百道公司表示，公司預計2024年度淨利潤介於約人民幣4.32億元至5.28億元（約...

從投行看大陸／台商在台上市前置工作分析

境外上市有著距離、語言、法律風險和費用太高等現實困難，在台灣上市仍是台商最大利益的選擇。

陸A股329檔 股價創新高

大陸A股上證指數在上周五（14日）來到今年新高，據統計，A股今年來逾4,000檔股票上漲，其中近60檔股價翻倍。不論是創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。