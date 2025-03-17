中國1至2月工業增速放緩 官方：基數較高影響

中國2025年1至2月，規模以上工業增加值年增5.9%，增速較去年12月放緩。中國國家統計局發言人付凌暉今天表示，主要受到去年增速較快、基數較高影響，但在人工智慧、新能源產業增勢良好下，企業預期總體正在改善。

中國國務院新聞辦今天舉行「2025年1至2月份國民經濟運行情況」記者會，由中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉公布相關經濟數據與回應媒體提問。

中國國家統計局數據顯示，2025年1至2月，規模以上工業增加值年增5.9%。據路透社報導，雖增速較去年12月年增6.2%放緩，但仍高於路透社先前預測的5.3%。

此外，中國國家統計局數據顯示，2025年1至2月，社會消費品零售總額人民幣8.37兆元，年增4.0%；全國居民消費價格（CPI）年降0.1%，其中1月份上漲0.5%，2月份下降0.7%。

在房地產開發投資方面，中國2025年1至2月的房地產開發投資總額為1.07兆元，年減9.8%。其中住宅投資為8056億元，下降9.2%；新建商品房銷售面積1.07億平方公尺，年減5.1%。

今天記者會共有10家媒體提問，其中彭博社等外國媒體，聚焦美國對中加徵關稅對經濟產生的影響。

彭博社提問，2025年1至2月規模以上工業增值較去年12月減少，這是否受到美國對中國加徵關稅的影響。

付凌暉認為，主要是受到去年增速較快、基數較高影響，總體來看今年以來的工業生產還是保持較快增長，在訊息技術、人工智慧、新能源產業增勢良好情況下，企業預期總體正在改善，但也要看到，市場供求結構性矛盾仍較突出，部分行業價格低迷，一些企業效益不佳。下階段，要落實好全方位擴大內需各項舉措，推動科技創新和產業創新融合發展，改善企業經營。

另外，針對中國1月至2月的進出口年增速較去年12月放緩，美國對中施加關稅對出口造成多大程度影響。付凌暉回應說，儘管面臨關稅提高等制約因素，中美貿易互補性強的特點仍在顯現，互補貿易仍保持增長，前兩個月中國與貨物與美國的進出口額，年增3.5%。