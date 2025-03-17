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中國大陸2月失業率5.4% 近兩年新高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸2月失業率為5.4%，創近兩年新高。圖為3月14日在南京舉行的一場招聘會，吸引眾多求職者。（中新社）
大陸2月失業率為5.4%，創近兩年新高。圖為3月14日在南京舉行的一場招聘會，吸引眾多求職者。（中新社）

根據大陸國家統計局的數據，2月份全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月升0.2個百分點，創兩年最高水平；31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，為半年最高水平。

據新華社報導，1至2月份，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。國家統計局表示，1至2月就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率平穩。

此外，國家統計局公布，今年首兩月，新建商品房銷售額人民幣1.03兆元，按年跌2.6%，其中住宅銷售額跌0.4%。

期內，新建商品房銷售面積1.07億平方米，按年下降5.1%，其中住宅銷售面積下降3.4%。

首兩個月，房屋施工面積60.6億平方米，按年下降9.1%。其中，住宅施工面積42.14億平方米，下降9.7%。房屋新開工面積6614萬平方米，下降29.6%。其中，住宅新開工面積4,821萬平方米，下降28.9%。

2月底，商品房待售面積7.99億平方米，按年增長5.1%。其中，住宅待售面積增長6.6%。

首兩個月，大陸全國房地產開發投資人民幣1.07兆元，按年下降9.8%；其中，住宅投資8,056億元，下降9.2%。

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