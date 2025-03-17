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大陸1至2月消費增4%符預期 工業增5.9%優於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家統計局17日公布今年前兩個月主要總體經濟數據，強調中國經濟運行起步平穩，發展態勢向好。（新華社）
大陸國家統計局17日公布今年前兩個月主要總體經濟數據，強調中國經濟運行起步平穩，發展態勢向好。（新華社）

大陸國家統計局17日公布，今年前兩月，大陸社會消費品零售總額按年增長4%，符合預期；規模以上工業增加值增長5.9%，高於預期的5.3%；投資增長4.1%，高於預期的3.6%。大陸國家統計局表示，前兩月經濟運行起步平穩，發展態勢向好。

據新華社報導，1至2月，大陸社會消費品零售總額達人民幣8兆3,731億元，按年增長4.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額7兆6,838億元，增長4.8%。

1至2月份，規模以上工業增加值增長5.9%。單計2月份，規模以上工業增加值比上月增長0.51%。

1至2月份，全國固定資產投資（不含農戶）5兆2,619億元，按年增長4.1%，增速比2024年全年加快0.9個百分點。其中，民間固定資產投資2兆6,717億元，總量與去年同期基本持平。單計2月份，固定資產投資（不含農戶）增長0.49%。

大陸國家統計局表示，1至2月份，隨著各項宏觀政策繼續發力顯效，國民經濟延續向新向好態勢，發展質量穩步提高。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎還不穩固。

國家統計局強調，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，實施更加積極有為的宏觀政策，全方位擴大國內需求，進一步深化改革開放，著力增強動力、激發活力、改善預期，推動經濟持續回升向好。

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