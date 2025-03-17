陸汽車舊換新補助申請 衝130萬份
「提振消費、擴大內需」是大陸今年政府工作報告中首重的工作任務，為此，官方持續推進消費品「以舊換新」補貼政策。
今年截至3月14日，大陸全國已累計汽車補助申請約130萬份、12大類家電產品補貼超過2,500萬台、超過4,900萬支手機等數位產品補貼。
央視新聞報導，2024年消費品「以舊換新」合計帶動相關產品銷售額超過人民幣1.3兆元（約新台幣5.9兆元），拉動全年社會消費品零售總額增長超過1個百分點。
今年政策加力擴圍，安排超長期特別國債人民幣3,000億元（約新台幣1.37兆元）支持，首次實施手機等數位產品購新補貼，擴大汽車、家電以舊換新補貼支持範圍。
據報導，截至3月14日，中國大陸全國共收到2025年汽車以舊換新補貼申請約130萬份；超過1,900萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品逾2,500萬台；超過3,900萬名消費者申請逾4,900萬支手機等數碼產品購新補貼。
根據大陸商務部等部門1月發布的「做好2025年汽車以舊換新工作的通知」，對報廢符合條件舊車並購買新能源乘用車的，補貼2萬元（約合新台幣9.1萬元）；對報廢符合條件燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼人民幣1.5萬元（約合新台幣6.8萬元）。
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