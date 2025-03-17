陸提振消費 祭30項措施

中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳昨（16）日公布《提振消費專項行動方案》，提出八方面共30項具體措施，內容提及支持地方加力擴圍實施消費品以舊換新、適時降低住房公積金貸款利率、加速推動自動駕駛、智慧穿戴、腦機接口、機器人等新技術新產品，開闢高成長性消費新領域等。

大陸國務院新聞辦公室將在17日舉行記者會，將說明提振消費政策，陸發改革委副主任李春臨和財政部、人社部、商務部、人行、市場監管總局等有關負責人將出席，預計會對相關政策有更進一步說明。記者會消息帶動大陸A股上周五大漲。

綜觀該方案，分別從城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動與完善支持政策等八方面提出具體措施。

值得注意的是，增加民眾收入被擺放在首要位置，提出相關舉措包括，促進工資性收入合理增長、促進重點群體就業、科學合理提高最低工資標準、擴大勞務報酬發放規模；同時要多措並舉穩住股市、促進農民增收、扎實解決拖欠帳款問題等。

在消費能力保障上，提出加大生育養育保障力度；推動高等學校學科專業設置緊密對接創新鏈、產業鏈；提高醫療養老保障能力；加強低收入人口動態監測和分層分類救助幫扶等。

在服務消費部分，優化「一老一小」服務供給，釋放銀髮消費市場潛力，發展托幼一體服務；擴大文體旅遊消費、推動冰雪消費；優化完善區域性入境免簽政策，發展入境消費；穩步推進服務業擴大開放等。

大宗消費更新升級上，推動房市止跌回穩部分，要加力實施城中村和危舊房改造，允許專項債券支持城市政府收購存量商品房用作保障性住房；汽車消費方面，開展汽車流通消費改革試點、壯大二手車經營主體等。