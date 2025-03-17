百度AI大模型引爆價格戰 一口氣推出兩款 開放免費試用

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
百度昨天發布文心大模型4.5和文心大模型X1，並且免費試用。 路透
百度昨天發布文心大模型4.5和文心大模型X1，並且免費試用。 路透

AI大模型價格戰提前開打。大陸科技巨頭百度昨（16）日發布文心大模型4.5和文心大模型X1，並且免費試用，百度此前曾宣布文心一言將於4月1日起免費試用，這次發布不僅帶來兩款全新大模型，且將免費試用時間提前兩個星期。

文心大模型4.5是百度自主研發的新一代原生多模態基礎大模型，數據傳輸（API調用）訂價只有ChatGPT 4.5的1%；文心大模型X1則是第一個自主運用工具的深度思考模型，但API訂價只有DeepSeek-R1的一半。

值得注意的是，近期，百度在AI大模型方面動作頻頻，依此前預告顯示，百度將在6月30日正式將文心大模型開源，並在今年下半年推出文心大模型5.0。

百度兩款大模型與定價 圖／經濟日報提供
百度兩款大模型與定價 圖／經濟日報提供

大模型正從降價潮邁向免費潮，此前OpenAI首席執行官Sam Altman在社交媒體宣布GPT4.5/5將很快陸續發布，免費版ChatGPT將在標準智能設置下無限制使用GPT-5進行對話。時代周刊報報導，快思慢想研究院院長田豐分析，「2025年是AI成本年，企業密集發布低成本、高性能模型對標頭部產品，閉源模型需在性能或免費策略上突破，否則難敵開源競爭。」

百度董事長李彥宏在百度2024年第4季及全年財報電話會上曾指出，「從DeepSeek身上，我們學到了一件事，那就是開源最佳模型能大大促進人們使用或採納這個模型。」

李彥宏表示，開源的決策源自對技術領先地位的堅定信心，開源將進一步促進文心大模型的廣泛應用，並在更多場景中擴大其影響力，「但我想強調的是，無論開源還是閉源，基礎模型只有在大規模解決現實問題時，才具備真實價值。」此前李彥宏曾是閉源模型支持者，代表DeepSeek的熱潮讓百度調整策略。

李彥宏曾在官媒人民網發表署名文章稱，2025年可能會成為「AI智能體」爆發的元年。推理大模型湧現出讓人驚嘆的深度思考能力，這將推動人工智能的一個重要應用方向，即「AI智能體」的落地。並表示隨著大模型技術的迭代和成本的直線下降，將迎來人工智慧應用的大爆發。

百度最新財報顯示，2024年總營收達人民幣1,331億元，年減1%；歸屬百度淨利潤為人民幣237.6億，年增17%，若不按美國通用會計準則，歸屬於百度的淨利潤為人民幣270億元，年減6%。

DeepSeek 人民幣 百度

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