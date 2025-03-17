陸推提振消費政策 首重增加收入

中共中央辦公廳、大陸國務院辦公廳近日印發「提振消費專項行動方案」，宣示將全方位擴大內需，內含八大項、共卅個舉措，提及要增加民眾收入；支持地方加大實施消費品以舊換新；適時降低住房公積金貸款利率；加速推動自動駕駛、智慧穿戴、機器人等新技術新產品，開闢高成長性消費等等。

大陸國務院新聞辦公室將在今天下午舉行記者會，說明提振消費政策，發改委副主任李春臨和財政部、人社部、商務部、人行、市場監管總局等有關負責人將會出席。

上述方案從城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動與完善支持政策等八方面提出具體舉措。

其中，增加民眾收入列在首要位置，提出包括促進薪資收入合理增長、促進重點群體就業、科學合理提高最低工資標準、擴大勞務報酬發放規模；同時提到要多措並舉穩住股市、促進農民增收、扎實解決拖欠帳款問題等。

在消費能力保障上，提出加大生育養育保障力度；推動高等學校學科專業設置緊密對接創新鏈、產業鏈；提高醫療養老保障能力；加強低收入人口動態監測和分層分類救助等。

在服務消費部分，將釋放銀髮消費市場潛力，發展托幼一體服務；擴大文體旅遊消費、推動冰雪消費；發展入境消費；穩步推進服務業擴大開放等。推動房地產市場止跌回穩部分，提及加力實施城中村和危舊房改造。並將強化消費品牌引領，支持人工智慧消費、低空經濟等新型消費加快發展。