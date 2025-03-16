華為註冊MATEROBOT商標 擬推自家品牌機器人

華為申請註冊MATEROBOT商標，有望推出自家品牌機器人產品，大陸國家知識產權局商標局（中國商標網）最新公告顯示，華為技術有限公司在 2 月 13 日申請註冊MATEROBOT商標，相應商標註冊號為 83432155，國際分類為 9（科學儀器）。

IT之家報導，華為目前沒有自己品牌的機器人，最新合作的機器人是在 MWC2025 中與中國移動、樂聚聯合發佈搭載 5G-A 技術的夸父人形機器人，主要在標準版夸父人形機器人上引入 5G-A 技術，可實現大場景下高精度定位，同時允許用戶即時遠端操控人形機器人。

此外，相應標準版樂聚夸父人形機器人於去年 HDC 2024 華為開發者大會便已亮相，該機器人配備華為雲盤古具身智慧大模型，可以自主完成從場景理解、自然語言指令識別、任務規劃的具身規劃，到雙臂協同、自主執行、可泛化操作的具身執行的全流程任務。

在具體應用場景中，夸父人形機器人展現出了極高的靈活性和泛化能力。例如，在搭載盤古大模型的演示中，夸父機器人成功地在廚房中完成了炒菜的任務，這一場景不僅展示了其精準的操作能力，也體現了機器人在日常生活中的應用潛力。

夸父人形機器人的問世，標誌著華為在機器人技術領域的又一重大突破。通過融合5G-A技術與先進的具身智慧大模型，華為正引領著人形機器人向更加智慧化、自主化的方向發展。