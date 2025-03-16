華為自研PC處理器麒麟X90首度曝光 推測可能與鴻蒙PC系統結合

華為海思第一款自研PC處理器—麒麟X90首度曝光，根據中國資訊安全評測中心發布的安全可靠測評結果公告（2025年第1號）中，深圳市海思半導體有限公司送測的麒麟X90赫然在列，該CPU獲得了安全可靠等級II級的評價。同時間公布的還有飛騰騰雲S5000C-E、龍芯3B6000、龍芯3C6000、申威威鑫H8000等處理器。

快科技報導，根據中國資訊安全評測中心的介紹，安全可靠測評主要面向電腦終端和伺服器搭載的中央處理器（CPU）、作業系統以及資料庫等基礎軟硬體產品，通過對產品及其研發單位元的核心技術、安全保障、持續發展等方面開展評估，評定產品的安全性和可持續性，實現對產品研發設計、生產製造、供應保障、售後維護等全生命週期安全可靠性的綜合度量和客觀評價。

安全可靠測評堅持「自願平等、客觀公正」原則，由企業自願向中國資訊安全測評中心、國家保密科技測評中心申請產品檢測，測評結果由企業和用戶自主選擇使用。

從多方報導推測來看，麒麟X90可能用於PC端處理器，並與華為自研的鴻蒙PC系統結合，形成軟硬一體的大陸國產化解決方案。

綜合判斷，麒麟X90的II級安全可靠，意義有三。首先，II級認證是該評測體系中的較高等級（高於I級），表明麒麟X90在核心技術自主性、供應鏈安全性、知識產權合規性等方面通過了嚴格審查，符合國家資訊安全標準。

與麒麟X90同獲II級的還有飛騰、龍芯、申威等大陸國產CPU，而申威WY831、兆芯等則僅獲I級，進一步凸顯了麒麟X90在安全性能上的競爭力。

其次，麒麟X90的認證表明華為在晶片設計、生產等環節已具備較強的國產化能力，減少對國際供應鏈的依賴。測評覆蓋產品全生命週期，包括研發設計、生產製造、供應保障等環節，尤其強調國產化率和安全風險防護能力。例如，測評要求送測產品需在中國境內完成關鍵環節，並具備漏洞回應和售後服務能力。

第三，若該晶片成功應用於PC市場，將直接挑戰Intel、AMD等傳統廠商，推動大陸國產晶片在高性能計算領域的替代進程。

華為若能將麒麟X90與鴻蒙PC系統深度整合，有望形成類似蘋果「晶片+系統」的垂直生態，提升用戶體驗並增強市場競爭力，

不僅如此，當前國際局勢下，大陸國產晶片的安全可靠認證是進入政府、金融、能源等關鍵領域採購目錄的重要門檻。II級認證為麒麟X90在政企市場的推廣鋪平了道路。