陸股氛圍愈發樂觀 投資人擁抱「習近平護盤」行情

中國大陸當局推動經濟擴張與科技創新，已使陸股氛圍益發樂觀，投資人並預期今年內陸股將繼續上漲，且領先美股的勢頭將進一步擴大。

富蘭克林坦伯頓機構預料陸股正出現「習近平護盤（Xi Put）」現象，認為當局將部署對股市有利的政策，以及更多的刺激經濟成長措施，以達成5%的成長目標。當局雄心勃勃的成長目標，與美國總統川普關稅政策一團混亂，引發經濟衰退風險，並導致大型股重挫的景象恰成反比。

「習近平護盤」此一題材出現，顯示投資人對大陸當局的看法已然驟變，同時對「川普護盤」的信心正快速消退。

MSCI中國股價指數今年來已上漲近20%，而美股標普500指數卻下跌約4%，這是2007年以來中、美股市表現反差最大的情況。摩根大通與坦伯頓等機構預期大陸當局將振興消費，加上企業獲利出現回升信號，因此預料未來幾個月陸股的漲勢將擴大到科技之外的類股。

新加坡馬銀證券機構股票銷售主管黃國雄表示，「基於北京當局將抓住機會以刺激整體經濟，並擴大股市回升格局，因此用『習近平護盤』一詞可謂相當中肯」。

儘管陸管多頭行情迄今仍由科技股帶動，但上周五已經出現更多類股開始加入。滬深CSI 300指數中的消費必需品類股已搶在在本周一當局將宣布刺激消費措施之前，率先大漲5%。

據紐約美隆銀行全球機構投資人資金流向數據顯示，陸股已連續3周出現外資淨流入，而在3月6日止的一周內流入量達到2023年以來的單周高點。摩根大通近周來外資兌換港幣及人民幣的金額創新高，顯示外資正湧向陸股。

新加坡全球CIO辦公室執行長杜根表示，「最近投資人從美股轉進到陸股，可能顯示外國投資組合正在恢復陸股的投資比重。目前香港與美國股市的本益比差距仍大，意味大陸科技股仍有很大的上漲空間」。

大陸企業的獲利展望也開始好轉。MSCI中國股市指數成分股未來12個月的獲利預估將成長約10%，而標普大企業的預估成長率為12.6%；陸股的預估本益比僅11倍，美股則為20倍，顯示陸股有良好的投資價值。

高盛資產管理部門新與市場股市主管達沙尼表示，「大陸經濟似乎較為穩定，且對私有部門的政策也更具支持性。我們相信企業獲利將健康成長」。

大陸層峰官員在人大會議上保證將支持消費，並支持人工智慧產業。據彭博資訊對經濟學者的訪調顯示，受訪學者預料周一將公布的2月零售銷售將上升，而固定資產投資也將維持穩定成長。

摩根大通亞洲主管兼全球新興股市策略主管巴特拉表示，從第2季開始陸股的回升領域將擴大，包括消費必需品、地產及醫療類股；他強調，「切記，大陸當局還保留充裕的彈藥」。