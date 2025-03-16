內捲致營收慘烈！陸太陽能巨頭董座：行業應共榮共生

大陸太陽能產業供給過剩、內捲成為去年一來產業痛點，大陸太陽能巨頭隆基綠能董事長鍾寶申認為要持續創新，並通過標準建設規範競爭底線；通威集團董事局主席劉漢元則認為要避免行業內捲，必須要有共榮共生、相互成全的意識和觀念。

鍾寶申與劉漢元在大陸全國兩會期間接受本報書面採訪做出前述回應。隆基綠能1月中旬公告，預計2024年度實現歸屬於上市公司股東淨虧損為人民幣82億元到88億元，與上年同期相比將出現虧損。隆基綠能對業績虧損解釋稱，主要受行業競爭加劇等影響，導致經營業績出現階段性虧損。隆基綠能創始人、總裁李振國不久前對媒體表示，雖然提前預料到行業供需失衡，但去年太陽能產業情況之慘烈仍令全行業「始料未及」。

鍾寶申指出，龍頭企業破解內卷困境的關鍵在於通過持續創新提升行業天花板，通過標準建設規範競爭底線。保障產品質量，堅守底線，嚴控品質與質量，贏得客戶信任。堅持創新，差異化技術創新和解決方案；鼓勵自主創新，為先進技術及原創技術發展提供堅實支撐。遵守市場規則，維護公平競爭的市場環境。

劉漢元則認為，「市場的偉大就在於不斷地形成壓力，迫使你不能睡懶覺，不能躺平，你可以睡懶覺，你可以躺平，但是明天和後天的早餐自然就不是你的了。因此適當的卷必要的卷本身是大家活力和動力的來源，也正因為如此，卷在我們中國這個特殊時期，我們會認為它或多或少帶有貶義」

不過，劉漢元表示，也正因為卷帶來了成果，使整個產業規模、效率達到很高的水平，從十幾二十年前，太陽能發電5塊錢一度電，1塊錢一度電的時候，那個時候我們說能源要轉型都是夢想，而今天轉到這個程度，一毛錢兩毛錢一度電的時候，發現當年的夢想真的可以變成現實。

他強調，「一定要看清楚卷的正反兩面性，引導這個行業適度卷，避免惡性的卷，保持一定的競爭和速度的同時，維持未來的這種發展的良好勢態。」

而面對當前行業狀況，劉漢元指出，如果在這樣一個時期沒有合作意識，只顧卷，過度的卷，有可能大家不配合推動能源轉型，生態環境要好，氣候變化要管控，行業要健康發展，社會要可持續。「在這個過程當中，如果我們烏煙瘴氣，可能不是我們想做和想看到的事情和行為。」

「什麼樣的方式能夠讓你我他的利益兼顧呢？」劉漢元進一步表示，所以他們很長時間一直在行業裡面倡導，並且率先垂範「你中有我、我中有你」，比如某個部分環節做到前三的業者，可以讓其他人參與分享，歡迎他人投資，如果大家真正有這種共榮共生，相互成全的這種意識和觀念，大陸這個行業可以繼續獨步天下的同時，創造更好的行業價值，也有能力去投入更多的研究和研發這種資源，使未來的技術更好，產業更好，真正推動能源轉型的時候，更加有資本和後勁。