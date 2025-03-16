搭載多項黑科技 陸江淮「DE-FINE」概念車4月將登陸澳洲

大陸車企近年加速布局海外市場。陸媒消息指出，相關管道透露，大陸江淮汽車旗下「DE-FINE」概念車將於4月初亮相澳洲墨爾本。值得注意的是，在動力方面，該車款提供純電和混動兩種動力總成。純電車型馬達總功率可達460千瓦，百公里加速約3秒。同時，車內空間媲美一般家用轎車的寬敞程度。

據快科技報導，江淮DE-FINE概念車即將在澳洲墨爾本迎來其海外首秀，時間定於4月初。此前，江淮DE-FINE概念車已在2024年的北京車展上首次亮相，新車造型前衛。

據介紹，江淮DE-FINE概念車定位為一款新能源跑車，其外觀採用極具科技感的頭燈組和扁平化前臉設計，車身線條流暢充滿力量感。同時，江淮此款概念車配備電子後視鏡、對開門設計以及低風阻輪圈的配備，進一步提升了車輛的科技感與運動感。同時，尾部設計則與前臉相呼應，配備可升降尾翼，使整車看起來更有動感。

值得一提的是，儘管該車保留超跑的流線扁平外觀，但車內空間卻不同一般超跑擁擠窄小的空間，甚至媲美一般家用轎車的寬敞程度，車內為四座布局。

此外，該車款另一引人注意的部分，是其內裝搭載鴻蒙OS系統，採用天際全景螢幕、中控智慧螢幕及智慧中島一體化設計，打造極簡智慧座艙，配備扁平式運動方向盤和大尺寸中控螢幕，扶手處採用金色裝飾。還有，中島整合氛圍燈、音效、香氛和語音互動功能。

至於在消費者關注的智慧駕駛方面，此款新車支援全速自適應巡航、自動緊急煞車、車道維持輔助等功能，也具備代客泊車和無圖城市領航能力。而在動力上，江淮DE-FINE概念車提供純電和混動兩種選擇，純電車型馬達總功率達460千瓦，百公里加速僅需3秒左右。

在此之前，江淮汽車近日還攜手合作夥伴，在新加坡推出了全新一代JAC純電動雙排皮卡「T9 EV」。首批客戶涵蓋物流、租賃、海事和環保等行業的領導者。此外，該款電動皮卡已獲得某行業客戶的首批投標訂單。據了解，T9 EV基於全新的皮卡純電動底盤平台打造，是JAC旗下首款由雙電機驅動的4X4電動皮卡，搭載了寧德時代電池，具備高功率和大扭矩的特點。

據新華社報導，作為最早布局海外市場的大陸汽車品牌之一，多年來，江淮汽車實施國際化戰略，截至2024年6月，江淮已在全球建立了6家海外子公司、19家海外工廠，累計出口至全球130多個國家和地區，總交付量超過140萬輛，在全球擁有超過千萬用戶。