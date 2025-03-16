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強攻電動車後…陸有意發展AI產業「與美爭鋒」 學者：恐如雙刃劍拖垮自己

中央社／ 台北16日電
中國強攻電動車成功後，有意鎖定AI產業作為下個發展目標，甚至與美國爭鋒。示意圖（路透）
中國強攻電動車成功後，有意鎖定AI產業作為下個發展目標，甚至與美國爭鋒。示意圖（路透）

中國強攻電動車成功後，有意鎖定AI產業作為下個發展目標，甚至與美國爭鋒。中國學者董潔林認為，中國發展電動車是正確選擇，但以舉國之力發展AI恐是「雙刃劍」，若再與美國進行AI大戰，中國可能如前蘇聯般，在與美國的競賽中被拖垮。

中國科技企業深度求索（DeepSeek）不久前發表人工智慧（AI）模型，受到中國從官方到民間熱烈追捧。美國之音（VOA）中文網報導，曾在多個中國智庫任職的董潔林在受訪時直言，DeepSeek的AI模型只是在美國創新基礎上的完成的「微創新」。

董潔林指出，DeepSeek在獲得美國各界讚譽後，令中國政府欣喜若狂。因為北京一直在尋找可以宣傳的中國創新案例，藉此宣傳中國模式和中國體制。

她說，美國歐道明大學（Old Dominion University）管理系主任李少民曾形容中共治下的中國為「中共大公司」，中共把整個中國當作一家「大公司」來管理，總書記就是總裁，共產黨就是管理層。這一形容，很傳神地說明了中國科技崛起與中國國家資本主義的關係。

董潔林提到，DeepSeek的AI成果，並非中國「舉國體制」或國家資本主義的成果，而是中國國家資本主義「體制下的例外」，因為DeepSeek是一家體制外公司。

她分析，中國這種「國家資本主義」型的科技發展模式，陷入「後發劣勢」鴻溝的可能性非常大。由國家推動的創新在「模仿」方面比較有效，但難以做到「從0到1的突破」。

董潔林指出，中國規模巨大的國家資本主義，對市場經濟型的西方國家都是「不可承受之重」的挑戰，且國家資本主義如今還會受到外部世界非常大的反彈。美國對中國科技產業的大力封鎖反彈，其實不是針對中國企業，而是針對中共這種科技體制。

她認為，美中科技競爭其實沒有那麼重要，重要的是每個社會要根據自己的需求來創新，一個國家的科技產業的發展，與這個國家的資源稟賦是有關係的。因此，中國不要被科技創新競爭「帶偏了路，帶到溝裡去」。

董潔林認為，對中國而言，發展電動車是正確選擇，但花大力氣去發展AI則是「雙刃劍」，在AI可改善服務業及因應人口老化導致勞動力短缺的同時，卻可能會進一步提高失業率，此時中國專注於發展AI並非正確選擇。

她表示，如果中國再以舉國之力與美國進行AI大戰，將會演變成另一場「星戰」，對中國來說更不是明智選擇。已故美國總統雷根（Ronald Reagan）執政時期曾推出「星戰」計劃，引發共產黨統治的蘇聯與美國進行耗資巨大的軍備競賽，最後在經濟上拖垮蘇聯。

董潔林認為，美中科技戰的輸贏難以預測，但對美國來說，取勝關鍵是做「對自己有利的事」。至於極權國家，有時候會做正確的事情，但多數時候因為缺乏制約，造成的錯誤更多。像是她親身經歷的上海封城，動態清零不僅帶來災難，也造成了今天中國經濟的困境。

DeepSeek 中共 美國 電動車

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