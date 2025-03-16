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大陸「以舊換新」促內需 迄今已收汽車補貼申請130萬份

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
為擴大內需，大陸官方持續推進消費品「以舊換新」補貼政策。迄今，大陸全國累計汽車補助申請已達130萬份。圖為近日登場的海南國際車展。（中新社）
為擴大內需，大陸官方持續推進消費品「以舊換新」補貼政策。迄今，大陸全國累計汽車補助申請已達130萬份。圖為近日登場的海南國際車展。（中新社）

「提振消費、擴大內需」是大陸今年政府工作報告中首重的工作任務，為此，官方持續推進消費品「以舊換新」補貼政策。今年截至3月14日，大陸全國已累計汽車補助申請約130萬份、12大類家電產品補貼超過2,500萬台、超過4,900萬部手機等數位產品補貼。

央視新聞報導，2024年消費品「以舊換新」合計帶動相關產品銷售額超1.3兆元（人民幣，下同，約合新台幣5.9兆元），拉動全年社會消費品零售總額增長超1個百分點。今年政策加力擴圍，安排超長期特別國債3,000億元（約合新台幣1.37兆元）支持，首次實施手機等數位產品購新補貼，擴大汽車、家電以舊換新補貼支持範圍。

據報導，截至3月14日，大陸全國共收到2025年汽車以舊換新補貼申請約130萬份；超1,900萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品超2,500萬台；超3,900萬名消費者申請了超4,900萬部手機等數碼產品購新補貼。

根據大陸商務部等部門1月發布的「做好2025年汽車以舊換新工作的通知」，對報廢符合條件舊車並購買新能源乘用車的，補貼2萬元（約合新台幣9.1萬元）；對報廢符合條件燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼1.5萬元（約合新台幣6.8萬元）。

根據大陸商務部等部門1月發布的「手機、平板、智慧手表（手環）購新補貼實施方案」「關於做好2025年家電以舊換新工作的通知」，個人消費者購買手機、平板、智慧手表（手環）等數位產品，最高可享補貼500元（約合新台幣2,250元）；購買冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、抽油煙機、淨水器、洗碗機、電鍋、微波爐等12類家電產品，每件補貼不超過2,000元（約合新台幣9,000元）。

今年度大陸政府工作報告首項工作任務提出，「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。促進消費和投資更好結合，加速補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟成長的主動力和穩定錨。」並提出實施提振消費專案行動，還將安排超長期特別國債3,000億元（約合新台幣1.37兆元）支持消費品以舊換新。

人民幣 台幣 大陸商務部 消費者

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