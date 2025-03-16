李嘉誠賣巴拿馬運河港口引北京不滿？大公報連3日炮轟

香港首富李嘉誠的「長江和記」日前宣布將出售包括巴拿馬運河在內的港口給美資集團，引發香港大公報近日接連發文質疑長和此舉是「唯利是圖，漠視國家利益、民族大義」，「背叛和出賣中國人」，並指其與美國政客共舞將背上歷史罵名。值得關注的是，大公報的文章還被大陸國務院港澳辦、中共中央駐港聯絡辦網站轉載，大公報16日也在頭版報導此事。

港澳辦和中聯辦15日轉載大公報題為「偉大的企業家都是錚錚愛國者」的評論文章。文章提到長和售巴拿馬運河港口的消息，引發大陸民眾高度關注和強烈質疑，並一連反問多個問題，包括為何輕易將重要港口轉讓給不懷好意的美國勢力？有沒有考量國家民族利益？這般選擇是否在助紂為虐、貽害中國和世界？

文中提到偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者。

港澳辦和中聯辦13日也轉載大公報題為「莫天真 勿糊塗」的文章指出，若美國的種種算計得逞，必然會對大陸的造船、航運、外貿乃至共建「一帶一路」造成衝擊，也勢將直接影響香港鞏固提升國際航運、貿易中心地位，並威脅、破壞全球正常的航運、貿易秩序和安全。

文章稱，這筆交易是美國運用國家力量，透過脅迫、施壓、利誘等卑鄙手段侵吞他國正當權益的霸權行徑，是包裝成「商業行為」的強權政治。「面對如此大事大義大節，有關企業當三思，好好想想自己要站在什麼立場、站在哪一邊。」

長和集團此前表示，此次交易純屬商業行為，與近期的政治局勢無關。

外界多認為，港澳辦與中聯辦轉發大公報評論文章，反映北京當局對長和與李嘉誠出售巴拿馬運河港口的不滿。這也顯示，北京方面對於長和這項決定事前應不知情。

不過，這並非李嘉誠的商業決定首度引發大陸方面不悅。在中國大陸房地產泡沫破滅前，李嘉誠就開始大舉出脫大陸的地產項目。2015年，大陸官方媒體就曾發表「別讓李嘉誠跑了」的文章，批評他在中國撤資的舉動。

李嘉誠出售巴拿馬運河港口引發的風波，也可能讓包括港澳在內的廣大民營企業警惕。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江向《聯合早報》表示，面對中美博弈加劇，企業更擔心，會不會更容易成為大國地緣政治較量的犧牲品。企業如果想在國際市場經營或擴展業務，將不得不加強對地緣政治風險的預判能力。