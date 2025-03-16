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港澳辦再轉載文章 批長和售港口「與美共舞沒前途」

中央社／ 台北16日電
中共中央港澳辦及國務院港澳辦官網2天內第2次轉載香港大公報的評論文章，批評香港首富李嘉誠旗下的長和集團出售巴拿馬運河等港口是與美國共舞，或許能做成大生意，「但最終是沒有前途，更背上歷史罵名」。（路透）
中共中央港澳辦及國務院港澳辦官網2天內第2次轉載香港大公報的評論文章，批評香港首富李嘉誠旗下的長和集團出售巴拿馬運河等港口是與美國共舞，或許能做成大生意，「但最終是沒有前途，更背上歷史罵名」。（路透）

中共中央港澳辦及國務院港澳辦官網2天內第2次轉載香港大公報的評論文章，批評香港首富李嘉誠旗下的長和集團出售巴拿馬運河等港口是與美國共舞，或許能做成大生意，「但最終是沒有前途，更背上歷史罵名」。

港澳辦官網15日轉載大公報題為「偉大的企業家都是錚錚愛國者」的評論文章。文章開頭指出，長江和記公司擬將其持有包括巴拿馬運河2大港口在內的43個港口出售給美國財團的消息，引發中國民眾高度關注和強烈質疑，「為何如此輕易將這麼多重要港口轉讓給不懷好意的美國勢力？」、「所謂『精明』的交易有沒有考量國家民族利益？」

文章表示，「偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者」，提及「寧波幫」港商曹光彪及包玉剛等愛國商人的事件，以及近年任正非帶領華為頂住全球供應鏈斷裂對中國的衝擊，比亞迪、寧德時代、科大訊飛、大疆，將外部打壓轉化為自主創新，為國家拚搏取得勝利。

文章最後表示，歷史和現實都提示處於風口浪尖的企業家們，面對美國的強權霸淩，唯有堅定地與國家站在一起，勇敢鬥爭，才能保家衛國，贏得尊嚴。如果看不清美國政客「既要錢、更要命」的本質，「選擇與之共舞」，或許可以一時賺到大錢，「但最終是沒有前途，更會背上歷史罵名」。

港澳辦官網2天內2次轉載大公報評論長和出售巴拿馬等港口給美國資產管理公司貝萊德集團（BlackRock）的文章，上一次是13日。該文章表示，網友普遍認為此項交易是「沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人」。

外界普遍認為中國官方再度轉載批評長和的文章，是想繼續向長和施壓。長和迄今沒有公開回應。

巴拿馬運河 李嘉誠 美國 香港

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