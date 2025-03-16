快訊

舊制退休金較優？他新舊制年資各半 試算結果差很大

NBA／巴特勒飆罕見壓哨外線 勇士退尼克奪7連勝送柯爾大禮

高纖有利腸道健康 紅棗可作鮮果食用其維生素C含量高

聽新聞
0:00 / 0:00

陸加大穩就業 多省公務員招考為基層、應屆生放寬標準

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸今年度政府工作報告提出「加大穩就業力度」，河南、湖北等20多個省分15日舉行2025年度公務員省考，其中一些省分招錄時放寬了報考條件限制，刻意向基層和應屆畢業生傾斜。圖為一名正在閱讀求職通知的青年。（中新社）
大陸今年度政府工作報告提出「加大穩就業力度」，河南、湖北等20多個省分15日舉行2025年度公務員省考，其中一些省分招錄時放寬了報考條件限制，刻意向基層和應屆畢業生傾斜。圖為一名正在閱讀求職通知的青年。（中新社）

大陸今年度政府工作報告提出「加大穩就業力度」，河南、湖北和吉林等大陸20多個省分15日舉行2025年度公務員省考，其中一些省分招錄時放寬了報考條件限制，刻意向基層和應屆畢業生傾斜。

中國青年報報導，大陸20多個省分星期六舉行了2025年度公務員招錄「行政職業能力測驗」和「申論」兩門公共科目筆試。根據教育機構「中公教育」數據，今年20多個省分共招錄公務員16萬5,241人，招錄人數較去年增加1萬2,757人，增長幅度為8.4%。其中，有5個省分招錄人數過萬，分別是廣東、河南、湖北、河北和湖南。而公務員招錄人數成長最快的省分是青海，招錄人數為2,380人，漲幅高達97.5%。

對於基層一線崗位，一些省分在招錄公務員的過程中專門設置一定數量的招錄計畫，部分崗位放寬報考條件限制，向「基層」崗位傾斜。

例如，河南明確，本次省考中，河南省共安排縣級以下機關公務員招錄計畫為5,901個，占全省招錄計畫的77.4%。同時，安排一定數量計畫專門針對當地戶籍或生源、基層服務計畫人員、高校畢業生退役士兵招考，嚴格執行鄉鎮最低服務年限規定，維持基層隊伍穩定。

湖北則明確，本次省考中，艱苦邊遠地區基層機關職位結合實際崗位需求，採取降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低門檻。

對於應屆高校畢業生，一些省分安排公務員招錄計畫中專門招錄應屆畢業生，並在年齡、基層工作經歷等方面放寬了報考條件限制。例如，吉林明確，報考者須在18歲以上、35歲以下，對於2025年應屆碩士、博士研究生放寬到40歲以下。

根據大陸國家統計局數據，去年12月，大陸城鎮失業率為5.1%；16至24歲勞動人口失業率為15.7%。

大陸今年度政府工作報告提出，今年城鎮調查失業率5.5%左右，並指這反映了在就業總量和結構性矛盾更加突出背景下，加大穩就業力度的要求。具體作為包含拓寬大學畢業生等青年就業創業管道等。

公務員 創業 失業 職位 青年

延伸閱讀

稱對岸敵對勢力改變現狀？美國務院：挺台面對大陸施壓

蔦屋書店 一年大陸關三家店

寧德時代 去年每天賺6億…獲利能力超越所有大陸車企

榮景不再？馬斯克曾風光獲李克強接見 紐時：特斯拉在大陸失寵

相關新聞

港澳辦再轉載文章 批長和售港口「與美共舞沒前途」

中共中央港澳辦及國務院港澳辦官網2天內第2次轉載香港大公報的評論文章，批評香港首富李嘉誠旗下的長和集團出售巴拿馬運河等港...

陸加大穩就業 多省公務員招考為基層、應屆生放寬標準

大陸今年度政府工作報告提出「加大穩就業力度」，河南、湖北和吉林等大陸20多個省分15日舉行2025年度公務員省考，其中一...

蔦屋書店 一年大陸關三家店

蔦屋華北首店天津仁恆伊勢丹店將於3月底正式關閉，是最近一年內，繼西安店和上海MOHO店後，第三家在大陸閉店的蔦屋書店，除...

寧德時代 去年每天賺6億…獲利能力超越所有大陸車企

大陸動力電池龍頭寧德時代公布2024年財報營收人民幣3,620億元，年減9.7%；淨利潤人民幣507億元（約新台幣2,2...

理想汽車 盈餘大減31%

大陸造車新勢力龍頭理想汽車，發布2024年第4季度及全年財報，去年營收人民幣1,445億元（新台幣6,502億元），年增...

「太逼真！」DeepSeek問世兩個月 冒牌釣魚網站激增3千個

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）在當地爆紅，但是根據中國媒體澎湃新聞報導，在DeepSeek問世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。