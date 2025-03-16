理想汽車 盈餘大減31%

大陸造車新勢力龍頭理想汽車，發布2024年第4季度及全年財報，去年營收人民幣1,445億元（新台幣6,502億元），年增16%，連續兩年突破人民幣千億元，淨利潤人民幣80億元（新台幣360億元），年減31%。顯示汽車價格戰競爭激烈。

理想汽車也成為大陸唯一一家，連續兩年營收突破人民幣千億元的新勢力車企。

時代財經報導，理想汽車董事長李想表示，2024年理想汽車推出「端到端+VLM」雙系統智慧駕駛解決方案。

此外也已經啟動下一代技術架構VLA（視覺-語言-行動）模型的研發，並計畫在今年和首款純電SUV車型理想i8同時發布。

理想汽車首席財務官李鐵指出，這兩款車型將面對比亞迪和小米汽車的激烈競爭。此外，理想汽車的毛利率由2023年的22.2%，下降至2024年的20.5%，車輛毛利率則跌破20%，為19.8%，2023年為21.5%。

理想汽車解釋稱，車輛毛利率下降主要由於不同產品組合及定價策略變化，但部分被成本下降所抵消。