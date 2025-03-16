快訊

北台愈晚愈冷 吳德榮：明起轉晴入夜恐升級寒流探5度

聯合報社論／川普和習近平正要上桌，賴清德搶先翻桌

美多位眾議員提案：官方溝通與文件聯絡 以台灣取代中華台北

聽新聞
0:00 / 0:00

理想汽車 盈餘大減31%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸造車新勢力龍頭理想汽車，發布2024年第4季度及全年財報，去年營收人民幣1,445億元（新台幣6,502億元），年增16%，連續兩年突破人民幣千億元，淨利潤人民幣80億元（新台幣360億元），年減31%。顯示汽車價格戰競爭激烈。

理想汽車也成為大陸唯一一家，連續兩年營收突破人民幣千億元的新勢力車企。

時代財經報導，理想汽車董事長李想表示，2024年理想汽車推出「端到端+VLM」雙系統智慧駕駛解決方案。

此外也已經啟動下一代技術架構VLA（視覺-語言-行動）模型的研發，並計畫在今年和首款純電SUV車型理想i8同時發布。

理想汽車首席財務官李鐵指出，這兩款車型將面對比亞迪和小米汽車的激烈競爭。此外，理想汽車的毛利率由2023年的22.2%，下降至2024年的20.5%，車輛毛利率則跌破20%，為19.8%，2023年為21.5%。

理想汽車解釋稱，車輛毛利率下降主要由於不同產品組合及定價策略變化，但部分被成本下降所抵消。

人民幣 台幣 理想汽車

延伸閱讀

中國銷量暴跌！Honda將削減汽油引擎產量並專注於電動車

BMW罩烏雲 看淡2025年獲利

沃爾瑪要求陸供應商降價 美媒分析「為生存最終恐讓步」

遠輸對手比亞迪！特斯拉在陸上月銷量急降5成

相關新聞

寧德時代 去年每天賺6億…獲利能力超越所有大陸車企

大陸動力電池龍頭寧德時代公布2024年財報營收人民幣3,620億元，年減9.7%；淨利潤人民幣507億元（約新台幣2,2...

蔦屋書店 一年大陸關三家店

蔦屋華北首店天津仁恆伊勢丹店將於3月底正式關閉，是最近一年內，繼西安店和上海MOHO店後，第三家在大陸閉店的蔦屋書店，除...

理想汽車 盈餘大減31%

大陸造車新勢力龍頭理想汽車，發布2024年第4季度及全年財報，去年營收人民幣1,445億元（新台幣6,502億元），年增...

「太逼真！」DeepSeek問世兩個月 冒牌釣魚網站激增3千個

中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）在當地爆紅，但是根據中國媒體澎湃新聞報導，在DeepSeek問世...

榮景不再？馬斯克曾風光獲李克強接見 紐時：特斯拉在大陸失寵

先前曾2度將特斯拉電動車，開進中南海的特斯拉執行長馬斯克，如今離昔日在大陸風光時刻似乎越來越遠。「紐時」直指，大陸是特斯...

指DeepSeek受大陸政府補貼控制 OpenAI籲美政府禁用

美國AI研究實驗室OpenAI近日在一項新的政策提案中，將大陸AI公司DeepSeek描述為「受國家補貼」和「受國家控制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。