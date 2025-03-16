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蔦屋書店 一年大陸關三家店

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
蔦屋（TSUTAYA BOOKSTORE）北京首店。 中新社
蔦屋（TSUTAYA BOOKSTORE）北京首店。 中新社

蔦屋華北首店天津仁恆伊勢丹店將於3月底正式關閉，是最近一年內，繼西安店和上海MOHO店後，第三家在大陸閉店的蔦屋書店，除了反映大陸實體書店行業萎縮，也能看到日本品牌在大陸的「水土不服」。

分析認為，對大陸消費者來說，從商品訂價高昂到門市選址偏僻，大陸的蔦屋書店比起成為居民「生活方式的提案者」，更像是精緻的「網紅打卡點」。

日籍華語作家吉井忍在談及蔦屋進入大陸時還曾評論，估計日本蔦屋書店沒能進行足夠的市場調研和因地制宜。她舉蔦屋書店在日本人手一張的T-CARD積分卡為例，這張積分卡讓蔦屋書店得以在各分店依據數據規劃商業及行銷計畫，「在大陸要像日本透過積分卡獲取大數據是不可能的。」

日本 消費者 網紅

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